Febbre Champions: polverizzati in sei ore 40mila tagliandi!

40.000. Polverizzati. In sei ore. I biglietti per la sfida Champions tra Napoli-Eintracht Francoforte sono…spariti in un batter di ciglia. Il club azzurro non è mai andato oltre gli ottavi di finale, per cui ognuno vuole esserci per scrivere la storia. Al fianco di Spalletti ed i suoi ragazzi ci sarà, la sera del 15 marzo, il Maradona esaurito e da casa tutto il resto della città. In molti i delusi. Già perché la caccia al ticket non per tutti è andata a buon fine. Solite chilometriche code virtuali sul web per cercare di battere la concorrenza degli altri tifosi e degli abbonati, che fino a domani avranno diritto ad uno sconto del 20% ed alla prelazione sul proprio posto. Esaurite in poco più di un’ora le due Curve, almeno per quanto concerne l’anello superiore, e polemiche perché quello inferiore ha lo stesso prezzo (60 euro). Stesso discorso per quanto concerne l’assenza di tagliandi “ridotti” per i giovani e l’impossibilità di procedere al “cambio utilizzatore”. Tutto ciò non impedirà il tutto esaurito, probabilmente già oggi e dà ragione alla società che ha scelto di non aspettare neppure la gara di andata per emettere i tagliandi. Napoli ci sarà, in Champions ed al Mapei Stadium di Reggio Emilia. Sì, perchè contro il Sassuolo gli azzurri giocheranno praticamente in casa visto che sono i supporters partenopei ad aver acquistato più della metà dei tagliandi venduti sin qui.

Fonte: Gasport