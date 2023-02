F. Bazzani (Dazn): “Il Napoli di quest’anno non perde la lucidità”

Fabio Bazzani, opinionista Dazn e doppio ex di Napoli e Cremonese, è intervenuto a Radio Marte in Marte Sport Live condotto da Dario Sarnataro. «Sassuolo-Napoli? Gli azzurri incontrano una squadra che sta bene, in fiducia, ma tutto dipende dagli azzurri stessi. Se il Napoli fa il Napoli non ci sarà Sassuolo che tenga. La squadra di Spalletti ha una continuità straordinaria, ha tante armi e pochi punti deboli, le insidie ci saranno venerdì sera, ma sarà più dura per il Sassuolo. Osimhen? Ha ancora margini di miglioramento, è un attaccante immarcabile, perché è forte in area sul gioco aereo quanto è forte fuori area perché attacca gli spazi e la profondità in modo devastante, gli avversari non sanno come prenderlo. Se sta bene, come adesso, fisicamente e mentalmente, è incontenibile ed ha ancora margini di miglioramento. La Champions può distrarre gli azzurri? Per me no, la squadra ha raggiunto una maturità e una consapevolezza assolute, è forte nella testa e sa affrontare un obiettivo alla volta. Grandi meriti di Spalletti che ha lavorato molto anche sulla testa dei suoi giocatori. Il Napoli, anche quando non riesce a sbloccarla, non perde mai la lucidità e credo che la volontà del gruppo sia quella di chiudere al più presto il discorso campionato».

