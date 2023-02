CALCIO FEMMINILE – M. Bertolini (c.t. Italia): “Il Belgio? Giocheremo con rabbia per vincere il match”

Le Azzurre corrono veloce verso il debutto nell’Arnold Clark Cup, che prenderà il via domani a Milton Keynes con Italia-Belgio (ore 17.45 italiane, diretta su Rai Sport + HD) e, a seguire, con la sfida tra le padrone di casa e campionesse d’Europa in carica dell’Inghilterra e la Corea del Sud. Un torneo prestigioso che permetterà alla squadra di Milena Bertolini di confrontarsi con avversarie di assoluto livello, con l’obiettivo di voltare pagina dopo le difficoltà di fine 2022 per riprendere fiducia e slancio in vista del Mondiale.

“Le ragazze sono molto felici di essere qua, stanno lavorando bene, con grande entusiasmo e concentrazione”, ha dichiarato la Ct al termine dell’allenamento odierno, “ci siamo ritrovate solo due giorni fa ma ho constatato che nel gruppo c’è una motivazione e un atteggiamento diverso rispetto all’Europeo”. Poco meno di sei mesi fa l’avventura europea della squadra si concluse proprio contro le fiamme rosse, ma a giudicare dall’impegno e dall’applicazione delle Azzurre – sottolineata a più riprese da Milena Bertolini nel corso della conferenza stampa – quella che si disputerà all’MK Stadium sarà tutta un’altra partita: “Il Belgio non ha cambiato praticamente nulla rispetto alla gara di luglio – ha aggiunto – è una nazionale molto organizzata e composta da calciatrici che giocano insieme da tanti anni. Siamo noi a dover dimostrare di poter fare molto meglio, dovremo scendere in campo con rabbia e voglia di vincere”.

Risultato a parte, quella di domani potrebbe essere una giornata speciale per Cristiana Girelli, a un passo dalle 100 presenze in azzurro da festeggiare con la fascia da capitana al braccio, e per le giovani della rosa, intenzionate a dimostrare alla cittì di essere pronte a prendere parte a un grande evento internazionale. “Queste tre partite saranno importanti perché daranno la possibilità a chi finora ha giocato meno di confrontarsi con squadre dello stesso livello di quelle che troveremo in Australia e Nuova Zelanda. Sono certa che riceverò delle indicazioni che mi permetteranno di capire chi è già pronta per il Mondiale”.

Un’esperienza, quella che si aprirà il prossimo 20 luglio a Sydney, che Milena Bertolini e tutta squadra vogliono godersi appieno, per rivivere le sensazioni provate quattro anni fa in Francia durante la manifestazione che cambiò la percezione sul calcio femminile facendo innamorare – grazie alle Ragazze Mondiali – milioni di italiani. “Il mio obiettivo nei prossimi mesi è quello di lavorare al meglio per arrivare pronte alla Coppa del Mondo e fare qualcosa di importante per noi stesse e, soprattutto, per riuscire a dare un ulteriore impulso alla crescita del movimento. L’importante è dare sempre il massimo, e noi lo stiamo facendo”.

Fonte: figc.it