UFFICIALE – Sassuolo-Napoli, fissato orario dell’apertura dei tornelli. Divieto tifosi residenti in Campania

In merito alla gara Sassuolo-Napoli, 23^ giornata di Serie A TIM, in programma venerdì 17 Febbraio alle ore 20.45 presso il Mapei Stadium, il Sassuolo Calcio comunica che i cancelli apriranno alle 18.45; in considerazione dei controlli agli accessi fatti in area prefiltraggio e filtraggio, si invitano i tifosi a recarsi presso lo stadio con congruo anticipo.

E’ stato disposto che, in considerazione della chiusura della Tribuna Nord Ospiti, gli spettatori che dovranno raggiungere il Settore di Tribuna Est Nord potranno parcheggiare nel Parcheggio Lari-Romano fino ad esaurimento posti (si suggerisce l’accesso da Via Romano e Via Antonio Tegani).

Inoltre i tifosi che hanno sottoscritto l’abbonamento alla Stagione 22/23 potranno richiedere, fino ad esaurimento posti , un pass parcheggio che permetterà di accedere al parcheggio situato in Via Duo.

La richiesta dovrà essere inviata esclusivamente via e-mail a [email protected] , dalle ore 10 alle ore 18 di giovedì 16 Febbraio, allegando copia della propria SassuoloCard e tagliando segnaposto dell’abbonamento. Non verranno prese in considerazione le richieste pervenute in anticipo od oltre l’orario sopra indicato. In caso di mancata risposta la domanda è da considerarsi non accettata.

Si ricorda, che in occasione di Sassuolo-Napoli, come previsto da decreto del Ministero degli Interni, è disposta la chiusura del settore ospiti (Tribuna Nord) e il divieto della vendita dei titoli di accesso in tutti i settori per le persone residenti a Napoli e in provincia di Napoli.

La disponibilità dei tagliandi in Tribuna Est e Ovest è esaurita.

Sono ancora acquistabili, esclusivamente per i possessori della Sassuolo Card, posti in Tribuna Sud con una disponibilità residua (NON SARA’ POSSIBILE ACQUISTARE I BIGLIETTI ALLO STADIO IL GIORNO DELLA GARA). La biglietteria sarà aperta esclusivamente per ritiro degli accrediti dalle ore 18.00.

I biglietti di Tribuna Sud potranno essere ancora acquistati secondo le seguenti modalità:

online su ticket.sassuolocalcio.it

presso lo Store Ufficiale del Sassuolo Calcio durante i seguenti orari di apertura: dalle ore 9.30 alle 13 e dalle 15.30 alle 19.30 (chiuso il giovedì pomeriggio)

durante i seguenti orari di apertura: dalle ore 9.30 alle 13 e dalle 15.30 alle 19.30 (chiuso il giovedì pomeriggio) presso i punti vendita Vivaticket (clicca qui per cercare il punto vendita più vicino a te)

Fonte: sassuolocalcio.it