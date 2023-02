Parla “il cervellone”: “E’ scudetto al 99,46 %”.

Aglie, fravaglie e cornicielli napoletani d’Italia: unitevi, se volete. Toccate pure ferro (e fuochi). E poi cantate, se vi pare: scio’, scio’, con la mano biforcuta come Pino Daniele. Questa non è la storia trita della scaramanzia partenopea e neanche l’elogio del frasario della tradizione che fa tanto tarantella: questo è il racconto di un pronostico praticamente scientifico che farebbe reagire ogni tifoso di ogni squadra. È una proiezione costruita attraverso una simulazione ripetuta migliaia di volte, e con indici anche molto differenti, ma con un risultato finale sempre identico.

Sempre, non si scappa: il Napoli, secondo un’analisi di Opta articolata in base a una serie di parametri, ha il 99,46% di probabilità di vincere lo scudetto. Mani a posto e occhi aperti, please: la società di elaborazione dati sportivi ha ricavato la percentuale inserendo i punti, le vittorie, le sconfitte, i gol fatti e subiti, il cammino, il calendario, lo stato di forma e i precedenti di tutte le squadre di Serie A ed è venuto fuori quello che tutti pensano, alcuni sussurrano e soltanto in pochi urlano. «Il Napoli ha già vinto» , dichiarò Mourinho alla vigilia della partita del Maradona di un paio di settimane fa. Prima dell’algoritmo. Come se non bastasse, il pareggio dell’Inter con la Samp ha portato a 15 il vantaggio in classifica degli azzurri: un patrimonio inestimabile a prova di scaramanzia. Già, però: « Essere superstiziosi è da ignoranti, ma non esserlo porta male »

CINQUE SU MILLE. E allora, la corsa-scudetto firmata Opta. Un plebiscito ricavato attraverso uno studio che ha tenuto conto di tutti gli elementi utili all’analisi della vita di una squadra: recente passato, presente e futuro prossimo. I dati sono schiaccianti. Basta leggere i primi due: il Napoli vincerà lo scudetto al 99,46% mentre l’Inter, seconda in classifica con un distacco di 15 punti, lo vincerà allo 0,50%. Ovvero: per il Cervellone ha 5 possibilità su mille di compiere quella che passerebbe alla storia del calcio come un’impresa titanica. Da film. E ancora: da studio, il Milan ha lo 0,02% di chance-scudetto a disposizione, mentre Atalanta e Lazio lo 0,01%. Dalla Roma in poi: zero per cento.

