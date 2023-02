ESCLUSIVA – Salvatore Bagni (ex calciatore): “Nel Sassuolo c’è un calciatore che potrà sostituire in estate Lozano”

Il Napoli di Spalletti prosegue nella sua marcia in testa alla classifica ed ha allungato sulle dirette concorrenti, creando un vantaggio davvero cospicuo. Adesso per gli azzurri ci sarà la trasferta a Reggio Emilia contro il Sassuolo che precederà poi la Champions League. Di questo ma anche del mercato estivo, ilnapolionline.com ha intervistato l’ex calciatore Salvatore Bagni.

Di questo Napoli dei record si parla spesso di Spalletti e dei calciatori, ma io ti vorrei chiedere di Giuntoli e del suo scouting. Qual è la loro dote più grande secondo te? “Io credo che Giuntoli e il suo scouting hanno avuto il merito, oltre ad avere acquistato ottimi giocatori, anche quello di aver scelto elementi con diverse qualità. Sicuramente quelle tecniche, capaci di saltare l’uomo, ma anche caratteriali. I risultati sono sotto gli occhi di tutti e stanno meritatamente dominando il campionato. Quindi faccio complimenti a Cristiano (Giuntoli) e al suo staff perché hanno costruito assieme al presidente De Laurentiis una squadra davvero forte”.

In tempi non sospetti dicesti che il Napoli poteva avere un vantaggio sui 15/20 punti e così si sta verificando. Cosa ti faceva essere così sicuro in maniera particolare? “Dal fatto che questa squadra è dotata di elementi di valore. Sanno saltare l’uomo, possono attaccare l’avversario in qualsiasi momento della gara e sono ragazzi dalle grandi doti tecniche e umane al tempo stesso. L’unica insidia post-mondiale erano le sfide contro Inter, Samp, Juventus e Roma, però tranne con i nerazzurri, le altre le hai vinte, perciò la squadra ha confermato quanto dissi in tempo non sospetti”.

Nel Sassuolo, tra gli altri, gioca Armand Laurientè che ha giocato nella Ligue 1. Sarebbe adatto per sostituire Hirving Lozano in estate? “Laurietè lo conosco molto bene. E’ un calciatore con le caratteristiche perfette per il Napoli attuale. L’esterno francese sa saltare l’uomo, è determinante nel gioco del Sassuolo di Dionisi e si è ambientato molto bene al nostro calcio. Io se fossi nel club azzurro, cercherei di acquistarlo in estate, visto che ha tutte queste doti e in caso di partenza di Lozano, potrebbe essere il sostituto ideale”.

Infine venerdì sera il Napoli sfiderà al “Mapei Stadium” il Sassuolo. Qual è l’insidia principale che potrebbe incontrare la compagine di Spalletti? “Mi fa piacere che il Sassuolo si sia ripreso nelle ultime settimane. E’ una città che ha 40 mila abitanti, lo stadio è di proprietà e gioca un bel calcio. Il Napoli dovrà cercare di non concedere gli spazi, perché sono bravi in contropiede. Gli azzurri però mi danno l’impressione che sanno affrontare gli avversari sempre con la stessa determinazione. Senza dimenticare che possono farti male in qualsiasi momento, perciò non sarà facile neanche per i neroverdi. La Champions League? Non la vedo una distrazione in vista di venerdì, anzi hanno sempre gestito al meglio tutti gli impegni. Piuttosto credo che dopo aver schierato nelle ultime gare la stessa formazione, penso che possa esserci una rotazione dei giocatori, per arrivare al meglio alla sfida contro l’Eintracht Francoforte”.

Intervista a cura di Alessandro Sacco

