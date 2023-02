Cannella: “Spalletti trasforma un cinque in un sette”

In diretta a Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Giuseppe Cannella, dirigente sportivo ed intermediario di mercato: “Il Real Madrid su Kvara? È la logica conseguenza, soprattutto nel caso del georgiano. Quello che sta facendo al Napoli è da primato, sia in Italia che in Europa. Poi il calcio latita di personaggi che riescono a saltare l’uomo come riesce lui. Su quanto possa valere, poi, non so. La quotazione viene fatta anche da chi te lo viene a chiedere. Se te lo viene a chiedere il Real Madrid, allora le richieste possono superare anche i 100 milioni di euro. Lo Scudetto? Il calcio è bello perché imprevedibile, ma mettetevi nei panni di chi insegue il Napoli: gli azzurri non sbagliano mai un colpo e quando tu freni alle loro spalle, viene fuori anche la depressione. L’Inter a Genova lo ha dimostrato. Elmas? In caso di addio di Zielinski, c’è un grande Elmas alle sue spalle. Ha numeri importanti e non parte quasi mai titolare. Ha una serierà e una professionalità encomiabile, sa fare più ruoli ad alto livello. Il suo ingaggio è stato tra quelli che ha dato più soddisfazione. E se dovesse andar via da Napoli qualche big come Zielinski, sarebbe l’erede perfetto. Lobotka? Nulla da togliere a Gattuso che ha avuto i suoi meriti nel ricostruire quello spogliatoio, ma Spalletti è sempre stato eccezionale nelle trasformazioni mentali dei suoi calciatori. Riesce a far nascere un feeling speciale con i suoi elementi. Anche nella trasformazione di Osimhen, c’è tanto di Spalletti: lui è fenomenale nel prendere un prodotto da 5 e te lo porta a 7. Sassuolo-Napoli e l’ottavo di Champions? Sono impegni importanti. L’atmosfera nello spogliatoio sarà alle stelle, sono sicuro che l’entusiasmo sia alle stelle. Pensate a come la vive il solo Simeone: questo per dire che i tanti impegni aiutano questo gruppo a tenere alta la tensione e a mettere in mostra tutti gli elementi di questa rosa. Con questo entusiasmo è facile gestire un calendario simile“.

