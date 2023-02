Calogero: “Il Napoli non deve sottovalutare il Sassuolo”

In diretta a Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Andrea Calogero di DAZN: “A Reggio Emilia, il Napoli dovrà continuare a fare il Napoli e non badare troppo al calendario. Il Sassuolo è reduce da un ottimo momento, ha vinto con Milan e Atalanta, e contro l’Udinese ha mostrato una buona solidità, pareggiando solo per colpa degli episodi. Molto dipenderà anche dalla presenza di Berardi, che resta in dubbio sino all’ultimo minuto. Esiste un Sassuolo con ed un Sassuolo senza Berardi e lo abbiamo visto nel corso del girone di andata. Ora però sta imparando a farne a meno, per quanto diventi poi meno fantasiosa. Poi dal mercato sono arrivati calciatori interessanti come Bajrami e non solo, che comunque ammortizzano l’assenza di Berardi. Il Napoli poi dovrà fare attenzione al rientro di Pinamonti dal primo minuto. Sottovalutare il Sassuolo? Un errore che il Napoli non dovrà commettere, per quanto lasciare dei punti per strada a ridosso della Champions League può essere anche normale. Di qui alla fine del campionato, però, Spalletti dovrà essere bravo nel tenere l’asticella della tensione sempre alta e non sottovalutare nessuno. E il turnover in questo senso può aiutare molto il Napoli, in molti avranno voglia di mettersi in mostra. Laurienté? È fortissimo, mi piace davvero tanto. Già in Ligue 1 aveva mostrato grandissime doti, è difficile da contenere e affrontare. L’Udinese lo ha sempre raddoppiato, ma il Napoli dovrà prestare grossa attenzione. Può diventare un leader e raccogliere l’eredità di Berardi, nei prossimi anni lo vedremo su altri palcoscenici“.

