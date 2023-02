Cadena Ser, il fenomeno Kvara: inizia la corte Real

Il fenomeno Kvara non passa inosservato. Ed i rumors sono inevitabili. Come il “gemello” Osimhen ha addosso gli occhi dei big club. Cadena Ser, in Spagna, ha esplicitato le intenzioni del Real Madrid, comprese le volontà e le strategie dell’ entourage del giocatore georgiano. I Blancos punterebbero su di lui qualora l’operazione Bellinghma non dovesse andare in porto.

Factory della Comunicazione

“Se alla fine Bellingham fallirà e non arriverà nella capitale spagnola, il Real ha nel mirino un giocatore come Khvicha Kvaratskhelia, attuale stella del Napoli. Il Real Madrid tiene d’occhio il marcatore del Napoli. Kvara ha 10 gol e 14 assist in questa stagione ed è un giocatore chiave nella guida della squadra napoletana in Serie A. Il 22enne georgiano è una stella ed è giovane. Inoltre non nasconde il suo madridismo perché si è dichiarato ammiratore di Guti e Cristiano Ronaldo. Come se non bastasse, l’entourage del giocatore ha assicurato che vuole giocare per il Real Madrid”.

Dettagli e particolari in aggiunta: “La sua agenzia è la British Base Soccer Agency e il suo agente di riferimento è Cristian Emile, che racconta ai suoi intimi di volerlo porta via dal Napoli per meno di 100 milioni. Il Real Madrid non prenderebbe in considerazione di pagare tale importo e sa che il Newcastle sta cercando Kvaratskhelia, ma se si presentasse l’opzione, sarebbe la loro priorità. Il Real Madrid lo ha sul radar nel caso in cui dovessero cambiare i piani e l’opzione Bellingham andasse storta”.