Venerato sul futuro di Osimhen e Kvara ed i rinnovi in casa Napoli

Futuro di Osimhen e Kvara? “Il futuro del nigeriano si deciderà a giugno, in un vertice con i suoi procuratori. Servirà un adeguamento contrattuale, a cui il presidente è disponibile, anche andando oltre i parametri del club. Se Osimhen dovesse poi decidere di cedere alle sirene della Premier, si scatenerebbe un’asta tra Arsenal e Chelsea, con cifre che potrebbero aggirarsi attorno i 150 milioni. Sul georgiano, invece, ci sarà l’adeguamento economico che il ragazzo merita ma non ci saranno problemi sulla permanenza, che non è in discussione. I tifosi potranno godere delle prestazioni di Kvara almeno per un altro anno”

Rinnovi di Lozano e Zielinski? “Sono situazioni che verranno rinviate a fine stagione, dopo il raggiungimento degli obiettivi attuali. Il Napoli non credo che cambierà l’idea progettuale già proposta agli agenti dei calciatori: rinnovo sì, ma a determinate condizioni. In tal senso, le richieste dei procuratori registrano una distanza con il club, e soprattutto con i suoi parametri. Non escludo, dunque, una partenza dei calciatori. In estate, infatti, Zielinski fu vicino al West Ham, con gli intermediari che arrivarono a castel di Sangro per discutere di un accordo che pareva potersi concludere. Ciò aiuta a comprendere come non ci siano incedibili nel Napoli, soprattutto in caso di offerte adeguate”