Tempestilli: “Non vedo pericoli, ma Spalletti fa bene a fare il pompiere!”

Antonio Tempestilli, dirigente sportivo, è intervenuto a Radio Marte in Marte Sport Live condotto da Dario Sarnataro. «E’ un Napoli spallettiano e su questo non avevo dubbi. Luciano, come tutti, ha pregi e difetti: talvolta si fa prendere da frenesie e da situazioni che non esistono, ma è un grande allenatore e una grande persona, riesce a dare mentalità di gioco a tutto il gruppo, non a caso chi subentra fa benissimo. Ha meriti sia per questo, perché rende partecipi tutti mantenendo in armonia il gruppo, ma anche per la qualità del gioco. Ha scelto uomini e giocatori adatti al progetto Napoli. Fa bene Spalletti a fare il pompiere? Certo, fa bene. L’euforia che si respira a Napoli può essere trasmessa ai calciatori, e questo potrebbe provocare qualche calo di tensione. Predicare prudenza e attenzione è giusto. I pericoli per il Napoli o per lo stesso Spalletti? Francamente non vedo grossi pericoli, ormai Luciano è esperto per andare avanti e portare a termine il progetto. La piazza è tutta a sua favore, al di là delle chiacchiere esterne. Se ha la fortuna di avere il gruppo sino in fondo senza subire infortuni vincerà il campionato e francamente se lo merita Spalletti, lo staff, il Napoli e tutta la gente di Napoli».

Factory della Comunicazione