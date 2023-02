Padovan analizza le sfide Champions: “Tra le italiane passa solo il Napoli”

A Radio Napoli Centrale, nel corso di Un Calcio alla Radio di Umberto Chiariello, è intervenuto Giancarlo Padovan, giornalista SKY: “Soltanto la Juventus nel 2012/13 aveva gli stessi punti del Napoli alla 22° giornata, ma non con lo stesso vantaggio: la concorrenza è stata schiantata. Il Napoli produce un gioco brioso, sempre in avanti, triangolazioni, è pressante. Inter? Ha tirato tanto in porta, ma non bene. Vuol dire che manca la precisione, soprattutto per la qualità dei giocatori che ha l’Inter. Lukaku ha fatto benino, ma siamo ancora lontani dallo stato di forma. Barella è insopportabile perché brontola, non gli va mai bene niente, non incita, è un giocatore che non vorrei mai come compagno: se sei in squadra, devi fare squadra. 7 maggio scudetto del Napoli? Potrebbe, ma ormai è un dettaglio. I ricorsi storici sono importanti, quella potrebbe essere una data propizia, se non addirittura prima. Champions? Ormai non c’è nessuna scusa per poter dare il massimo. Per me col Sassuolo ci sarà turnover per riposare per Francoforte. Milan-Tottenham? Per me è favorito il Tottenham che ha qualcosa in più: ritmo, velocità, quantità di corsa, velocità. PSG-Bayern? PSG a pezzi, lo spogliatoio in primis perché ci sono contrasti con l’allenatore, tra giocatori che sentono la pressione di vincere la Champions e hanno perso in campionato col Monaco. Se il PSG recupera, come sembra, Mbappé e Messi, dico che il PSG può averla vinta. Club Brugge-Benfica? Nettamente favorito il Benfica, anche se, a proposito di scandali, è coinvolta in una vicenda portoghese di partite comprate/vendute. Se n’è parlato poco in Italia, ma c’è un po’ di disagio. Chelsea-Borussia? Il Chelsea deve incentrare tutte le energie alla Champions. Il Borussia mi piace, ha sempre prodotto un calcio propositivo, dico pareggio nella prima partita. Real Madrid? Carletto vorrebbe andare in Brasile perché ha capito che i -11 in classifica Florentino Perez non li tollera e quando non tollera, lui cambia. Per la partita col Liverpool, dico che comunque passa il Real Madrid vista la crisi nera della squadra inglese che è in grande difficoltà. Lipsia-Manchester City? Il Manchester City passerà il turno, nettamente favorita. Credo che il Napoli, pur dovendo fare attenzione all’Eintracht, possa essere l’unica italiana che va ai quarti. Record del Napoli? I meriti del Napoli sono la prima cosa in assoluto, solo un’altra squadra l’aveva fatto, ma nessuna squadra come il Napoli aveva messo tra il primo e secondo posto 15 punti. Può darsi che la concorrenza sia scarsa”.

