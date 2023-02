Marino: “Il Napoli sta ammazzando il campionato, Spalletti saprà tenere alta la guardia”

In diretta a Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Pasquale Marino, allenatore, e ha parlato del Napoli di Spalletti.

“Luciano è un allenatore di tale esperienza che saprà tenere la guardia altissima, anche adesso che arriveranno due partite insidiose con Sassuolo ed Empoli. Anche perché il distacco che aumenta in classifica può far rilassare gli azzurri, ma Spalletti eviterà che questo avvenga e gestirà le energie in vista dei prossimi impegni di Champions League. Il Napoli è stato bravissimo a ripartire dopo la sconfitta di Milano a San Siro, non si è mai snaturato e ha dimostrato di essere una macchina perfetta, che crede nel proprio progetto. Napoli motivato dallo scetticismo per la ripartenza?

Assolutamente si, sono cose che gli allenatore sfruttano per aumentare le motivazioni. Tutti si aspettavano un calo e invece il Napoli è sempre lì, dimostrando di essere una squadra che va quasi da sola. E anzi, dimostra anche che hanno lavorato benissimo durante la sosta invernale. Ora il Napoli sta davvero ammazzando il campionato, per quanto nessuno potesse crederlo ad inizio stagione. La Serie A poi insegna a non dare nulla per scontato.

Luciano non vincente? Fa sorridere, non si guarda mai che tipo di squadra ha allenato. I suoi gruppi giocano il calcio vero e se non vincono è solo perché quegli organici non meritavano di farlo. Contro Luciano ho preso qualche batosta, ho avuto la fortuna talvolta di batterlo, ma soprattutto ci ho parlato tante volte: ad Empoli cenammo insieme e lui quando spiega, cerchi sempre di apprendere qualcosa di nuovo. Luciano è davvero tra i migliori in Europa, lo apprezzo come pochi”.