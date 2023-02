La difesa vista contro la Cremonese conferma una crescita costante

6 Meret – Prima o poi inizierà a portarsi la settimana enigmistica dietro la porta, altrimenti rischia seriamente di morire di noia e solitudine. Anche ieri un solo tiro in porta. Poi un mini-brivido per un’uscita incerta al centro dell’area, ma Kim fa buona guardia e il pericolo praticamente non c’è più.

6,5 Di Lorenzo – Il terzino, oramai, lo fa come terzo mestiere. Perché il capitano azzurro è praticamente ovunque. Un po’ mezzala, un po’ esterno alto, e un po’ regista. Sempre e comunque nel vivo del gioco, spinge, ricama, sfiora il gol e aiuta i compagni in ogni zona di campo dove serve mettere una pezza.

6,5 Rrahmani – In una gelida notte di febbraio si diverte da matti a festeggiare con i compagni una facile vittoria sulla Cremonese. Bella la vita per un difensore di questo Napoli, perché pericoli nemmeno a pagarne, ma soddisfazioni a non finire. Il tutto condito da qualche libera uscita in attacco sulle palle da fermo.

7 Kim – A difendere la sua area di rigore si annoia da morire. Così va a dare una mano ai compagni in avanti e alla prima occasione buona si inventa uomo assist per il raddoppio di Osimhen. In fase di palleggio da una bella mano a Lobotka e Rrahmani nell’uscita dal basso come chiede sempre Spalletti.

6,5 Mario Rui – Quasi costantemente in proiezione offensiva dove non fa mancare mai il suo contributo. In accoppiata con Kvara va a dare il tormento ai malcapitati difensori della Cremonese che non li prendono mai. Spalletti gli concede un po’ di riposo in vista dei prossimi impegni ravvicinati del mese.

Fonte: Il Mattino