ESCLUSIVA – V. Leccese (resp. Dilettanti reg. e Nazionali): “Il Napoli? Organico e abnegazione per far bene anche in Champions”

Il campionato di serie A per il momento, vede il Napoli nettamente al comando con un cospicuo vantaggio sulle dirette concorrenti. A breve per la squadra di Spalletti ci sarà il ritorno in Champions League e c’è grande attesa per vedere gli azzurri in campo internazionale. Di questo ma anche sul momento del calcio giovanile, ilnapolionline.com ha intervistato il Responsabile di Rappresentative dei Dilettanti Regionali e Nazionali Vincenzo Leccese.

Quest’anno il campionato Primavera vede nei primi posti Lecce e Frosinone, in basso Napoli, Milan e Atalanta. Come te lo spighi? “Io credo che il campionato Primavera si sia molto livellato e anche gli altri club si sono attrezzati per essere competitivi. Negli ultimi anni società come Napoli, Milan e la Lazio, fanno più fatica. Mi sorprende vedere l’Atalanta e la stessa Inter così in basso, ma in questo caso può essere anche un frutto del caso”.

Cosa ne pensi del campionato Under 18. Si è creata a tuo avviso grande competitività a livello tecnico-tattico? “In ogni caso che il campionato Primavera e quello Under 18, a mio parere e per avere una crescita dei giovani, ci vuole maggiore selezione e meno campionati intermedi. Così facendo non c’è quella crescita tanto ambita, come succede in campo internazionale”.

Passiamo al Napoli. Ti aspettavi a questo punto della stagione il primo posto e cosa ti sta sorprendendo della squadra di Spalletti? “Dalla sfida in Champions League contro i Glasgow Rangers avevo capito che il Napoli potesse davvero dire la sua in campionato. Gli azzurri mi stanno sorprendendo per dei ricambi davvero validi ed una squadra molto forte e quindi merita ampiamente il primo posto”.

Per quanto concerne la Champions League che a breve sta per tornare, dove può arrivare la compagine di Spalletti? “Io penso che con questo atteggiamento e lo spirito di abnegazione, nessun traguardo è precluso. La sfida contro l’Eintracht Francoforte non sarà semplice, come tutte le gare di Champions League, ma sono certo che potrà competere al meglio come sta facendo in campionato”.

Intervista a cura di Alessandro Sacco

