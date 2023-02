U. Chiariello, giornalista: “Probabilmente ci sarà il turn over per evitare infortuni e…”

A Radio Napoli Centrale, nel corso di Un Calcio alla Radio Umberto Chiariello, è intervenuto con il suo editoriale: “Aggiorniamo le statistiche: – 16 al traguardo dopo aver battuto la Cremonese. Il Napoli gli palleggia in faccia, stringe alle corde l’avversario con tranquillità e serenità, prima o poi trovando lo spiraglio giusto. Questo Napoli sa giocare con gli uomini tra le linee, con cross alti e bassi. L’avversario si vede una marea azzurra che arriva da tutte le parti e prima o poi sbaglia: l’errore è indotto e poi c’è lo strapotere di Osimhen, la classe di Kvara, la sgasata di Lozano, il tocco di classe di Zielinski, il piedino fatato di Mario Rui, Di Lorenzo che è tutto, il Napoli è una squadra che asfissia l’avversario e lo batte e, quando apre il varco, diventa una slavina. Ha una coppia pazzesca: Kvara ha 11 gol e 11 assist, Osimhen ha 18 gol e 3 assist, il Napoli ha segnato 54 gol in campionato, 2 in Coppa Italia, 20 in Champions League. Il Napoli è la squadra che, in campionato, ha beneficiato di ben 42 assist: Kvara con 9 assist in campionato, tolto Milinkovic Savic fermo a 8, ci sono altri due napoletani insieme a Dybala, 6 assist per Zielinski e Mario Rui, 4 per Anguissa e Di Lorenzo, a 3 assist ci sono Osimhen, Lozano e Politano, a 1 assist Lobotka, Elmas, Gaetano e Kim. Questo dimostra la coralità del gioco del Napoli, per non parlare dei cleansheet: 26 su 60 partite, quelle fatte da Spalletti sulla panchina del Napoli. Inutile dire che il Napoli gioca un campionato diverso, adesso va a Sassuolo in una forma straordinaria, una partita complicata in vista anche di quella di Champions League contro l’Eintracht. Questo Napoli, giocando da Napoli, può passare il turno, ma potrebbe pagare dazio in campionato. Ci sarà turn over a Sassuolo? Probabilmente sì per evitare infortuni e cali di tensione”.

Fonte: Radio Napoli Centrale