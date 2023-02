Spalletti: “Vogliamo cercare di assomigliare a Maradona il più possibile”

Luciano Spalletti, allenatore del Napoli, presente al Coni per il premio dedicato ad Andrea Fortunato, ex calciatore di Genoa e Juventus stroncato dalla leucemia a 24 anni, ha espresso i suoi pensieri sul momento che sta vivendo la sua squadra, come riportato da Tuttomercatoweb.

“Dobbiamo essere responsabili e divulgare a queste generazioni attuali e futuri l’importanza del passaporto ematico. Non è più tollerabile che persone perdano la vita facendo questo sport”.

Come si fa a gestire questa pressione emotiva? “Non so se so effettivamente gestirla, è un amore importante quello che si riceve, un abbraccio importante. Noi abbiamo l’imposizione di restituire tutto l’amore per questo sport che riceviamo. Ci vuole calma, molta calma, perché ancora abbiamo del lavoro da fare e un numero di partite che non ci consentono di avere distrazioni. Mi fa piacere che la squadra sia così attenta e vogliosa di giocare le partite una per volta, come sta facendo”.

Col Maradona che esalta le vostre gesta, quanta emozione c’è in voi? “Noi ce l’abbiamo lì, nello spogliatoio c’è quella statua di Maradona che in molti vanno a toccare. Io pure quando si esce in campo perché lo vogliamo portare nella qualità della nostra squadra: lui è stato uno che ha vinto attraverso il gioco, la qualità, attraverso tutte quelle cose che piacciono ai tifosi. Vogliamo cercare di assomigliargli il più possibile e lo porteremo sempre dietro per gli insegnamenti che ci ha dato”.