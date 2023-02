SERIE B FEMMINILE – La Lazio resta al comando. Manita del Napoli. Bene anche Ternana e Cittadella

Nella 17ª giornata di Serie B, seconda del girone di ritorno del campionato 22/23, vincono le prime due della classe Lazio e Napoli; alle loro spalle conquistano tre punti solo Ternana e Cittadella, che condividono il terzo posto a -3 dalle biancocelesti e -1 dalle campane. Perde terreno invece il Chievo, che cade proprio col Cittadella nel derby veneto, mentre il Cesena accorcia grazie al 3-0 esterno sul Trento penultimo. Nella parte bassa della classifica ko anche per Apulia Trani, Tavagnacco e Torres.

Un’altra domenica vittoriosa per la Lazio di Catini, che in virtù del 3-0 sul Tavagnacco, centra il 13° successo in campionato e sale a 41 punti in classifica, mantenendo il primato a +2 due sul Napoli secondo. Il match di Formello, seguito sugli spalti anche dalla Presidente della Divisione Calcio Femminile Ludovica Mantovani, si sblocca al 42’ con Fuhlendorff, prima del raddoppio di Colombo che consente alle Aquilotte di chiudere la prima frazione di gara con due reti di vantaggio. A inizio ripresa Moraca mette il sigillo sul definitivo 3-0 per la Lazio, che si conferma leader del torneo cadetto.

A -2 resta sempre il Napoli, che torna dalla trasferta in casa dell’Apulia Trani con un tondo 5-1, frutto della tripletta di Gomes – la prima stagionale della giocatrice – e delle reti di Del Estal e Giacobbo; per le padrone di casa invece a bersaglio Bistrian al 52’. Per le campane di Lipoff, che al momento sembrano le più attrezzate per contendere il primo posto alla Lazio, quella maturata in casa delle pugliesi è la 12ª vittoria nella Serie B in corso, la terza di fila.

Alle spalle delle prime due della classe sorridono anche Cittadella e Ternana, uniche due formazioni al terzo posto, entrambe a quota 38. Le granata si aggiudicano 3-1 il derby veneto con il Chievo grazie alle firme di Pizzolato, Ferin e Kongouli (inutile la rete di Kiem per le gialloblù) – risultato con cui staccano proprio le rivali di giornata, ora a -3. Le umbre invece, nell’anticipo del sabato, chiudono la pratica Torres con un secco 2-0 confezionato da Pacioni e Lombardi.

Ad accorciare le distanze sul Chievo è il Cesena, che batte 3-0 il Trento fuori casa con una doppietta di Alkhovik e la rete di Sechi al 90’. Decimo successo stagionale nella competizione per le romagnole, che ora sono seste a 32 punti, a -3 dal quinto posto. Turno positivo anche per le due formazioni che seguono a quota 29 e 27: Hellas Verona e Brescia. Le venete passano 2-0 contro la San Marino in virtù della doppietta di Rognoni; per le Leonesse invece 2-1 esterno sul campo dell’Arezzo – doppio vantaggio di Brayda e Fracas, prima dell’illusorio gol di Razzolini al minuto 83.

Unico pareggio di giornata quello maturato tra Genoa e Ravenna: in casa delle liguri protagoniste assolute Bargi per le padrone di casa e Burbassi per le ospiti. Sono infatti le due giocatrici che, con un doppio botta e risposta, sanciscono il definitivo 2-2.

Risultati della 17ª giornata di Serie B Femminile 2022/23

Lazio-Tavagnacco 3-0

42’ Fuhlendorff (L), 45’+1’ Colombo (L), 48’ Moraca (L)

Apulia Trani-Napoli Femminile 1-5

11’ Gomes (N), 29’ Gomes (N), 31’ Del Estal (N), 52’ Bistrian (T), 61’ Gomes (N), 90’ Giacobbo (N)

Arezzo-Brescia 1-2

34’ Brayda (B), 77’ Fracas (B), 83’ Razzolini (A)

Cittadella-H&D Chievo Women 3-1

31’ Pizzolato (CI), 32’ Ferin (CI), 59’ Kiem (CH), 80’ Kongouli (CI)

Genoa-Ravenna 2-2

6’ Burbassi (R), 19’ Bargi (G), 64’ Burbassi (R), 81’ Bargi (G)

Hellas Verona-San Marino Academy 2-0

40’ Rognoni (V), 55’ Rognoni (V)

Ternana-Sassari Torres 2-0

40’ Pacioni (T), 85’ Lombardo (T)

Trento-Cesena 0-3

19’ Alkhovik (C), 54’ Alkhovik (C), 90’ Sechi (C)

Programma della 18ª giornata di Serie B Femminile 2022/23

Domenica 26 febbraio

Arezzo-Hellas Verona

Brescia-Genoa

Cesena-Apulia Trani

H&D Chievo Women-Napoli Femminile

Lazio-Ternana

Ravenna-San Marino Academy

Sassari Torres-Trento

Tavagnacco-Cittadella

Fonte: figc.it