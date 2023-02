SERIE A – Sampdoria-Inter: partita ferma sul pari, la vetta si allontana per i nerazzurri

SERIE A – Ecco il commento della partita di Serie A, Sampdoria-Inter, partita giocata allo Stadio “Luigi Ferraris” di Genova, con l’arbitro Maresca ad arbitrare la stessa.

PRIMO TEMPO

Al 2′, Romelu Lukaku (Inter) riceve un ottimo passaggio e decide per la conclusione. Il suo tiro dalla media distanza è indirizzato sotto la traversa ma Emil Audero non è dell’avviso e respinge la conclusione. Il pallone termina in out e l’arbitro indica la bandierina. Lautaro Martinez (Inter), al 5′, si impegna per agganciare un brutto passaggio e dal limite va al tiro. Il pallone è inidirizzato al centro dei pali, Emil Audero è fuori posizione, ma con un bel tuffo riesce a sventare il pericolo. Filip Djuricic (Sampdoria), al 11′, si trova in una buona posizione dopo aver ricevuto un bel traversone dal fondo, ma un difensore avversario già pronto scongiura il pericolo con un intervento tempestivo. Romelu Lukaku (Inter) e Lautaro Martinez, al 17′, hanno cercato di ubriacare la difesa avversaria con una serie di passaggi corti per creare più spazio per l’attacco, ma uno dei difensori s’impone e mette fine alle combinazioni.

Matteo Darmian (Inter), al 20′, prende palla sull’ottimo passaggio in area, si coordina per il tiro e calcia in porta. Il pallone esce di un soffio sopra la traversa. Sam Lammers (Sampdoria), al 33′, riceve un passaggio alle spalle della difesa e calcia rasoterra verso il centro. Andre Onana deve impegnarsi per parare. Mickael Cuisance (Sampdoria), al 44′, mette la palla in mezzo ma non trova nessuno dei propri compagni, i difensori hanno fatto bene il loro lavoro. Dopo 1′ minuto di recupero l’arbitro manda tutti negli spogliatoi per la fine del primo tempo.

SECONDO TEMPO

Nicolo Barella (Inter), al 48′, calcia il pallone in area ma la difesa avversaria riesce ad intercettare il passaggio. Palla in out e Inter potrà usufruire di un calcio d’angolo. Federico Dimarco (Inter), al 50′, viene pescato da un compagno con un bel passaggio breve, ci mette però troppo nel controllare la sfera in area e uno dei difensori reisce a recuperare e rubare palla. Il guardalinee segnala il corner, sarà Inter a poterlo sfruttare. Il tiro di Federico Dimarco (Inter), al 54′, dal limite termina alto davvero di poco sopra la traversa. Federico Dimarco (Inter), al 60′, raggiunge un traversone dal fondo e tira circa dal dischetto ma la palla finisce fuori lontanissimo dal palo sinistro. Abdelhamid Sabiri (Sampdoria), al 65′, ha provato il tiro dal limite, ma non è stata una grande minaccia visto che il tentativo viene bloccato. Sampdoria ha a disposizione questo tiro dalla bandierina. Lautaro Martinez (Inter), al 69′, arriva su un cross nell’area piccola e di testa riesce quasi a segnare se non fosse per uno dei difensori appostato sulla linea di porta. Stavano già tutti esultando.

Lautaro Martinez (Inter), al 73′, scatta in anticipo e l’assistente non può che alzare la bandierina per fuorigioco. Punizione indiretta per gli avversari. Strepitoso intervento di Emil Audero su questa ghiotta occasione, al 78′. Un rimbalzo finisce a Hakan Calhanoglu (Inter) piazzato in area che conlcude a rete ma trova i guanti del portiere anzichè l’angolino basso destro. Tommaso Augello (Sampdoria), all’81’, prova a passare il pallone ad un proprio compagno con un cross ma la difesa riesce a liberare l’area. Hakan Calhanoglu (Inter), all’83’, tenta la fortuna dopo essersi trovato in campo aperto grazie al passaggio intelligente di Edin Dzeko. Il tiro è buono ma esce di un niente sulla destra. Fabio Quagliarella (Sampdoria), all’87’, aggancia un passaggio corto in area e subito calcia in porta ma senza precisione, palla fuori a destra. Dopo 6′ minuti di recupero l’arbitro fischia la fine della partita.

A cura di Antonio Pisciotta