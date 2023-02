SERIE A FEMMINILE – L’A.c. Milan è ad un punto dall’Inter. Vincono Parma e Sassuolo

Nei posticipi domenicali della 17ª giornata di Serie A Tim vincono Milan, Parma e Sassuolo e al termine della penultima giornata di Regular Season la classifica cambia soprattutto nella parte bassa, con la Sampdoria ultima in solitaria con quattro punti di svantaggio su Sassuolo e Pomigliano e tre sul Parma.

Il Milan conquista, nella sua 50ª partita casalinga nella massima competizione, il 10° successo in questo campionato. L’1-0 contro il Pomigliano consente al Diavolo di salire a 31 punti in classifica, a -1 dall’Inter e dal quarto posto. Dopo un primo tempo con il freno mano tirato la ripresa inizia con una clamorosa chance a favore delle campane: Martinez elude Vigilucci in ritardo a sinistra dell’area rossonera e serve Gallazzi che calcia; Giuliani d’istinto respinge il tentativo della azzurra e Taty sulla respinta spedisce a lato. Poco dopo è Cetinja a prendersi la scena: stop e cross in mezzo di Piemonte da sinistra, Guagni riceve dal lato opposto ma il suo diagonale viene intercettato dal portiere serbo. Il vantaggio delle lombarde si concretizza al 69’, quando Piemonte, in una mischia sotto porta sugli sviluppi di un calcio d’angolo, trova il tocco decisivo che vale il suo settimo gol nel torneo in corso. Le ospiti non si perdono d’animo e negli ultimi 20’ costruiscono diverse occasioni per pareggiare il conto. Le più nitide arrivano al 78’ – Martinez supera una Giuliani in controtempo ma non trova la porta e Dubcová chiude in modo provvidenziale – e all’82’ – doppia chance con Amorim che tutta sola si fa neutralizzare dal portiere del Milan e Novellino che centra in pieno la barriera nel corso della stessa azione. Azione che però termina con le accese proteste delle campane per un tocco di mano di Thomas non punito dall’arbitro col calcio di rigore. Nel finale saltano tutti gli schemi e nonostante la squadra di Alfano attacchi con grande veemenza il punteggio al triplice fischio premia le rossonere di Ganz, che vincono una sfida complicata. Il Pomigliano invece incassa l’11ª sconfitta nel torneo e rimane a 14 punti, agganciato dal Sassuolo e con il Parma a una sola lunghezza di distanza.

Spicca infatti il successo nel lunch match delle 12.30 delle Ducali ai danni della Sampdoria, fanalino di coda nel campionato in corso con appena 10 punti raccolti. Al “Tardini” le gialloblù partono con la giusta determinazione e il punteggio si sblocca dopo soli 12 minuti: asse perfetto tra Corbin e Santoro, il difensore pesca Lázaro in mezzo e il tap-in per la spagnola è fin troppo facile. Il Parma controlla il match e al 35’ raddoppia con Farrelly, autrice di una prodezza dalla distanza su cui Tampieri non può nulla. Le blucerchiate sono in affanno e a inizio ripresa incassano il tris: palla perfetta di Corbin a Lázaro, l’ex Roma resiste a Pettenuzzo e con un mezzo esterno chirurgico firma il 3-0. Prime due reti per la spagnola nel torneo in corso e prime due con il club emiliano. Nel finale la Samp accorcia con Bonfantini, che trasforma il calcio di rigore da lei stessa guadagnato e firma il secondo gol in blucerchiato dopo quello nella gara di Coppa Italia con l’Inter. Finisce 3-1 per il Parma al “Tardini”, con le Ducali che salgono a 13 punti in classifica, staccando proprio la Sampdoria e scavalcando il Como, battuto dal Sassuolo.

La squadra di Piovani è infatti la terza a raccogliere il massimo della posta in questa domenica di campionato, in virtù del 2-0 sul Como deciso da Sabatino. All’attaccante classe ’85 basta mezzora per realizzare la doppietta che vale il match: al 6’ scatto sulla corsia laterale di Clelland, cross deviato da Hilaj, Beretta smanaccia corto e la numero 18 ribadisce in rete. Al 30’ invece traversone di Orsi, velo di Clelland e tocco morbido della azzurra, che torna a siglare una marcatura multipla nel massimo campionato per la prima volta dal 15 maggio scorso (in maglia viola in quel caso). Nella ripresa le lariane sfiorano l’1-2 con una traversa rocambolesca di Rizzon, ma poco dopo anche le neroverdi centrano un legno con Brignoli, servita bene da Jane. Nel finale le emiliane si vedono annullare la rete del 3-0, ma al triplice fischio festeggiano la terza vittoria nel campionato in corso e l’aggancio in classifica al Pomigliano a quota 14, mettendosi al sicuro dall’eventualità di finire in fondo alla classifica al termine della Regular Season.

Risultati dei posticipi della 17ª giornata di Serie A Tim 2022/23

Parma-Sampdoria 3-1

12’ Lázaro (P), 35’ Farrelly (P), 48’ Lázaro (P), 83’ rig. Bonfantini (S)

Milan-Pomigliano 1-0

69’ Piemonte (M)

Sassuolo-Como Women 2-0

6’ Sabatino (S), 30’ Sabatino (S)

Fiorentina-Juventus 0-3

(giocata ieri)

Roma-Inter 3-2

(giocata ieri)

1

Roma

Roma 17 15 0 2 30 45

PVVVVV

2

Juventus

Juventus 17 11 4 2 28 37

VNVVPV

3

Fiorentina

Fiorentina 17 11 1 5 2 34

VPVVVP

4

Inter

Inter 17 9 5 3 23 32

VVNVVP

5

Milan

Milan 17 10 1 6 7 31

VVVPVV

6

Sassuolo

Sassuolo 17 3 5 9 -12 14

PNPPPV

7

Pomigliano

Pomigliano 17 4 2 11 -15 14

PVPPNP

8

Parma

Parma 17 3 4 10 -22 13

PPPVNV

9

Como W.

Como W. 17 2 5 10 -13 11

VPNPPP

10

Sampdoria

Sampdoria 17 3 1 13 -28 10

PPPPPP

Programma della 18ª giornata di Serie A Tim 2022-23

Sabato 25 e domenica 26 febbraio

Inter-Fiorentina

Pomigliano-Sassuolo

Sampdoria-Roma

Como Women-Milan

Juventus-Parma

Fonte: figc.it