Osimhen non è in vendita, ma esiste già il “sostituto perfetto”

De Laurentiis, non più tardi di qualche giorno fa, è stato chiaro: nessuno va via, il Napoli non ha debiti, non ha bisogno di vendere, ma è scontato che la prossima estate, le richieste per Osimhen non mancheranno. La Premier lo segue e vorrà assicurarselo, in quel caso anche la volontà del calciatore conterà. Il Napoli, come suo solito, si guarda intorno e, comunque, pensa a tale evenienza. E si legge dell’ atalantino Rasmus Hojlund. Il centravanti danese, 20 anni appena compiuti, che piace a diversi club italiani e che si dice sia l’alternativa perfetta al nigeriano e non solo. Lo scrive, per esempio, La Gazzetta dello Sport: “Tutti considerano Hojlund il sostituto ideale per far fronte ad un’eventuale cessione (Osimhen, Vlahovic, Lukaku), o per rinforzare il reparto d’attacco. Ma oggi è più facile supporre, al netto di offerte irrinunciabili, che l’Atalanta voglia goderselo ancora un po’”.

