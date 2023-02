Onofri: “Kvara non è un buon giocatore ma un fuoriclasse, solo Giuntoli poteva anticipare tutti e portarlo al Napoli”

In diretta a Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Claudio Onofri, osservatore ed ex giocatore, e ha parlato di Kvaratskhelia.

Ecco le sue dichiarazioni:

“Sassuolo-Napoli diventa un’altra partita senza Berardi. Parliamo di un talento che non ha ancora espresso tutto il suo potenziale, forse anche per la scelta di carriera che ha intrapreso restando in neroverde. Mi ha sempre colpito il suo modo di incidere nelle gare che contano. Contro il Napoli, il Sassuolo non perde solo il proprio capitano ma un vero e proprio punto di riferimento. Kvaratskhelia? Lo conosco da tempo, seguivo la Dinamo Batumi per un terzino sinistro e dopo venti minuti mi sono ritrovato a guardare soltanto Kvara. Ha sempre avuto doti straordinarie, non a caso è arrivato subito ad alti livelli.

Uno come Giuntoli non se l’è fatto scappare e gli mandai un messaggio, garantendogli che aveva fatto un colpo eccezionale. Gli ho riscritto ancora dopo sette giornate: “Cristiano ci siamo sbagliati entrambi, Kvara non è un buon calciatore ma un fuoriclasse”. Solo uno come Giuntoli poteva arrivare prima di tutti su un talento simile, ha un modo di anticipare la concorrenza e di vedere il calcio quasi unica.

Spalletti poi ha cambiato per sempre il Napoli per come sta tenendo in mostra tutti i suoi talenti. Elmas? Ha un talento incredibile anche lui, chi entra è adattabile poi a qualsiasi situazione. Questo è un dettame che lo stesso Spalletti è riuscito ad inculcare i tutti i suoi elementi. Poi chiunque vuole essere protagonista di questa annata che può diventare storica per il Napoli, quindi si entra con la volontà di lasciare il segno”.