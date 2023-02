Le pagelle azzurre del Cds: Elmas, una crescita che sa di esplosione. Assist vincenti di Kim e Di Lorenzo

Il Napoli ieri sera è riuscito a cancellare l’eliminazione dalla Coppa Italia, battendo per 3-0 la Cremonese e allungando, momentaneamente a +16 sull’Inter che giocherà stasera contro la Sampdoria. Dopo un inizio favorevole degli ospiti, Lozano anticipa Vazquez, la squadra azzurra inizia a creare occasioni. Carnesecchi disinnesca il tiro di Zielinski e poi miracoloso su Di Lorenzo. Il vantaggio è una magia di Kvaratskelia che supera Sernicola e batte il portiere dei grigiorossi. Ad inizio ripresa Lozano sfiora il gol, ma Carnesecchi devia in corner. Il raddoppio nasce ancora da un’intervento dell’estremo difensore su Di Lorenzo, sponda di testa di Kim e Osimhen segna a porta vuota. Il tris è di Elmas che brucai i guantoni di Carnesecchi. L’arbitro Massimi non bene, mancano un rosso a Mario Rui e Vazquez. Nelle pagelle del CdS c’è da sottolineare la crescita Anguissa e bene l’ingresso anche di Olivera.

Factory della Comunicazione

Spalletti 7 – Voleva cancellare l’onta della Coppa Italia e i suoi l’hanno servito: 3-0 e l’ennesima prestazione da grande squadra. In tutte le fasi, in ogni momento. E un altro passo verso la gloria è compiuto.



Meret 6

Nel primo tempo scalda le mani giusto un po’ con un tiro di Benassi. E poi adios. Centesima in A.

Di Lorenzo 7

In difesa non c’è troppo da fare e si mette ad attaccare: tira da fuori e su angolo impegna due volte di testa Carnesecchi, generando il bis di Osi. E’ suo anche l’assist del tris di Elmas.

Rrahmani 6,5

Chiunque transiti dalle sue parti non la vede mai. Suona a memoria con Kim nella centesima in A.

Kim 7

Altra esibizione da muro: nell’uno contro uno e di testa. Ed è proprio con una capocciata che offre l’assist del 2-0 a Osimhen.

Mario Rui 6

Qualche imprecisione di troppo nelle scelte, soprattutto nella prima fase, ma è una spina costante nella spinta.

Olivera (25’ st) 6

E’ fresco a fa su e giù.

Anguissa 7

Presenza ingombrante, a tu per tu con Meité e Benassi. Ma Frank non si perde mai e anzi cresce in entrambe le fasi con il passare dei minuti. Sta tornando in versione estate-autunno.

Lobotka 7

Ovunque e comunque con grande intelligenza: un’altra partita di spessore enorme, in regia e nei recuperi. Imprescindibile punto di riferimento che Spalletti, dopo la sostituzione, solleva con un abbraccio che sa di omaggio mostrandolo al Maradona. Il totem.

Demme (41’ st) sv

Il ritorno in campionato.

Zielinski 6

Appoggia la manovra alzandosi spesso a caccia della rifinitura e della conclusione.

Elmas (25’ st) 7

L’arma in più: entra con la voglia di spaccare il mondo e ci riesce costruendo e finalizzando il 3-0. Il sesto gol stagionale e un’altra conferma di una crescita che sa di esplosione.

Lozano 6,5

Che recupero al 9’ in area azzurra: coast to coast, su Vasquez. Va di serpentina e ci prova, e poi ripiega. A ripetizione: bel lavoro, sì.

Ndombele (38’ st) sv

Il gettone.

Osimhen 7

Vive con l’ombra di Chiriches addosso, marcato strettissimo con l’aiuto di Aiwu e Ferrari. Una morsa asfissiante che prova a eludere con il moto perpetuo e acrobazie varie, e che alla fine spacca da rapinatore: 2-0, il gol numero 17 del capocannoniere. Eguagliata la striscia di Higuain: 8 reti di fila in 6 partite nel 2016. Sette anni, settemila bellezze.

Kvaratskhelia 7

La nona (rete) in campionato è un colpo di precisione dei suoi, gentilmente offerto in area da Sernicola nel giorno del ventiduesimo compleanno: auguroni. Il resto sono la continua ricerca del gemello Osi e un rigore reclamato.

Raspadori (38’ st) sv Minuti di festa.

Fonte: CdS