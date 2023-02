Daily Mail, Osimhen segna meno del norvegese ma piace di più

In Inghilterra sembrano non avere dubbi: Victor Osimhen è il numero 9 migliore al mondo. L’azzurro del Napoli è osservato speciale della Premier e la Bundes. «Non segna come Haaland – ma chi ci riesce? – eppure è un attaccante più completo» si legge dalle pagine del Daily Mail, che ha dedicato al nigeriano del Napoli un approfondimento viste le tante richieste.Il Manchester United e il Chelsea sono già in fila per lui, ma non mancano le pretendenti anche altrove. Si legge sul mattino.it.

Come il Bayern Monaco, ad esempio. «Il feeling con i compagni è superiore a quello che ha saputo stabilire Haaland. Con quella maschera sembra un supereroe, un attaccante perfetto per la Premier League» si legge.

De Laurentiis ha ribadito in settimana che non ha l’obbligo di venderlo in estate, ma sarà complicato resistere alle avances delle big d’Europa.