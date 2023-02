Spalletti non si fida, ecco i punti da realizzare per la tranquilla vittoria finale

I precedenti Spalletti per evitare discussioni che possono diventare trappole mentali, dice di “non saper far di conto”. In realtà l’esperienza vissuta lo ha portato a diffidare anche degli… amici come Mourinho, che sostiene «lo scudetto il Napoli lo ha già vinto». Sì perché Mastro Luciano nel 2017 fissò il record di punti in campionato per la Roma: 87 punti, ma non bastarono per vincere lo scudetto, con la Juve di Allegri che ne fece 91. Cioè gli stessi che un anno dopo a Maurizio Sarri non furono sufficienti per arrivare primo proprio con il Napoli. Anche in quel caso Allegri con i bianconeri ne fece quattro in più: 95. Quella quota oggi dà la certezza al Napoli di vincere lo scudetto. Non solo perché Allegri a quella quota non può arrivare (anche con una Juve senza penalizzazioni), ma perché l’Inter, prima inseguitrice, può toccare al massimo 94 punti. Dunque a Spalletti basta da oggi conquistare 39 punti in 16 partite dando per “scontato” una vittoria nerazzurra nello scontro diretto al Maradona che si giocherà a fine maggio, quando i giochi saranno probabilmente già fatti. Fonte: Gazzetta

