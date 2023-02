Osimhen player of the month di gennaio, De Siervo: “È un autentico Top Player”

Osimhen premiato dalla Lega Calcio Serie A come miglior calciatore di gennaio, la consegna del trofeo avverrà nel pre-partita del match con la Cremonese. Il centravanti nigeriano è risultato il più votato dai tifosi precedendo Dybala, Lautaro Martinez, Lookman e Luis Alberto (Lazio).

Factory della Comunicazione

«Nel mese di gennaio Victor Osimhen si è confermato un autentico Top Player, uno dei più forti attaccanti di tutto il panorama internazionale – ha dichiarato Luigi De Siervo, l’amministratore Delegato di Lega Serie A. Con 5 gol in cinque gare il centravanti nigeriano ha consolidato il suo posto in cima alla classifica marcatori ed ha dimostrato ancora una volta il suo ruolo di leader in una squadra che non smette di stupire. Infatti è la terza volta in cinque mesi che un calciatore partenopeo viene premiato come migliore del mese. A testimonianza della capacità del Napoli di scovare e valorizzare grandi talenti»

Osimhen è il terzo azzurro a vincere il trofeo dopo Kvaratskhelia, eletto miglior calciatore di agosto, e Kim che lo ha vinto per il mese di settembre. A gennaio il Napoli ha fatto il pieno con il premio per il miglior allenatore che verrà assegnato a Luciano Spalletti prima di Napoli-Cremonese, la seconda volta che il tecnico azzurro lo riceverà dopo averlo già vinto per il mese di ottobre. E Victor è partito fortissimo anche in questo mese di febbraio con la doppietta messa a segno nel vinto 3-0 degli azzurri di domenica scorsa al “Picco” contro lo Spezia.