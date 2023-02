Mora: “Mario Rui sta sorprendendo per rendimento assoluto”

Nicola Mora, ex calciatore del Napoli, ha parlato ai microfoni di Radio Marte, alla trasmissione Marte Sport Live. «Napoli-Cremonese è una partita da affrontare con la dovuta concentrazione, tenendo a bada l’euforia, senza sbagliare approccio e tenendo a mente la lezione di Coppa Italia. Questa squadra però ha dato ampia dimostrazione di sè e non credo sbaglierà gara. Mario Rui sta sorprendendo? Non per le qualità e i mezzi tecnici che gli riconoscevamo, ma per rendimento assoluto. Forse in lui è cambiata la consapevolezza nei propri mezzi, la squadra lo aiuta ad esprimersi meglio, forse è anche favorito dal fatto che ha Kvaratskhelia che gli lascia campo, laddove Insigne veniva a prendersi palla e gli toglieva spazio. Mario Rui è sempre dinamico e concentrato in fase difensiva, la sua costanza di rendimento è notevole, l’arrivo di Olivera lo ha inoltre motivato. Non dovendole giocare tutte, infine, non va in apnea, non come lo scorso anno quando non aveva ricambi e andava in difficoltà. In questo momento la coppia Di Lorenzo-Mario Rui è la migliore della serie A, anche più di Calabria-Theo Hernandez. Il Napoli ha anche buoni ricambi, in particolare c’è Olivera che ha mezzi importanti fisici e tecnici, sarà ancora più importante in futuro. In Champions? Può andare avanti e diventare la sorpresa, in generale spero che questo Napoli possa aprire un ciclo»

Factory della Comunicazione