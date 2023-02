Ferrante ( ass. Comune di Napoli ): “Scaramanzia e piedi per terra, ma stiamo già pensando a come organizzare l’eventuale festa scudetto”

A Radio Napoli Centrale, nel corso di Un Calcio alla Radio di Umberto Chiariello, è intervenuto Emanuela Ferrante, assessore allo sport del Comune di Napoli:

“Dopo aver visto quanto accaduto dopo la vittoria dell’Argentina ai Mondiali, abbiamo pensato a percorsi che siano organizzati in tutta la città di Napoli, per le X Municipalita. Secondo me, può essere molto utile far conoscere un po’ tutte le zone sfruttando il turismo sportivo. Il turismo è implementato rispetto agli anni passati, vogliamo strutturarlo, ragionare anche rispetto ad un turismo sportivo che non sia solo per il calcio.

Sono in contatto con delle leggende del Napoli e, con tutta la scaramanzia che occorre, stiamo cercando di immaginare qualcosa che coinvolga anche loro. L’idea del pullman non mi è stata sottoposta, sarebbe davvero molto carino lavorarci. Con De Laurentiis ci sono stati contatti, ma tutti vogliamo ancora aspettare, siamo con i piedi per terra. Iniziativa Cantona? Nessun contatto con lui, fatto in totale autonomia, ma ben venga. Trarremo spunto, lui è stato più veloce di noi, ne seguiremo le tracce. Lavori allo stadio? Già deliberati in giunta, abbiamo dei fondi per risistemare dei bagni ed adattare bagni per i disabili, nonché altri posti loro dedicati.

Ci sono 2 milioni di euro che abbiamo avuto a seguito di un bando che prevedono la risistemazione della carpenteria metallica, delle tribune, e una serie di piccoli accorgimenti. Statua di Domenico Sepe? Non posso dire altro se non che le indagini devono fare il proprio corso. Non possiamo far altro che aspettare, non possiamo pressare i magistrati. Museo del calcio Napoli? Ci stiamo ragionando. Parcheggi dello stadio? Mai autorizzati perché hanno verificato che non c’erano le misure adatte. E chiaro che, in questo, abbiamo chiesto l’intervento dell’Assessore Cosenza per verificare se è possibile con qualche piccolo accorgimento riuscire a adattarlo. Mario Argento? Un progetto molto ambizioso a livello economico, un progetto lungo e su cui stiamo lavorando”.