Napoli, 66 milioni di motivi per vincere la Champions

Il Napoli è Alle porte della Champions, con in una mano la storia e nell’altra la cassa. Aurelio De Laurentiis sdogana il sogno europeo: «Vincerla? Perché no. Ci sono squadre forti ma vedremo dove possiamo arrivare» dice il patron azzurro che punta all’Europa ancor più che allo scudetto. E lo fa al microfono di media internazionali, quelli che possono poi veicolare il messaggio ovunque in giro per il continente. Ma perché? Cosa spinge De Laurentiis a inseguire una stella cometa nelle notti d’Europa?

lI blasone non scappa dalla Champions: è lì che il Napoli può incontrare le avversarie più forti, i calciatori più forti, i palcoscenici migliori. Confrontarsi con i più grandi ti spinge a diventare grande. E anche ad allargare le tue vedute per il presente e per il futuro. Ma anche – e in questo non si nasconde il Napoli – a mettere in vetrina i propri uomini migliori. Non c’è da scandalizzarsi: il perfetto modello economico che il suo club ha saputo costruire negli ultimi anni vive di questo. Si scoprono talenti, si valorizzano finemente, si mettono sul mercato e il ciclo ricomincia, provando a spingere sempre sull’acceleratore. In mezzo c’è il campo e quella voglia di vincere, che il presidente del Napoli non ha mai sdoganato ma nemmeno mai nascosto: e la voglia di scudetto lo dimostra. Ma non si vive di solo blasone.

E ci sono 60 milioni di motivi per cui De Laurentiis vorrebbe continuare la cavalcata europea: anzi, precisamente 66 milioni (con qualcosa in più), quelli che sono già entrati nelle casse del Napoli in questi primi cinque mesi di Champions League. La corsa della squadra di Luciano Spalletti è stata quasi perfetta, gli incassi sono stati importanti. E con il campionato che si profila, Osimhen e compagni hanno in tasca anche la qualificazione alla Champions del prossimo anno.

Mica male per una squadra che va in Europa da ormai 15 anni senza mai fermarsi.Con l’Eintracht Francoforte non sarà facile, certo, ma il Napoli ha in mano un’occasione unica: da un lato riscrivere la sua storia, dall’altro prolungare il flusso di entrate che renderebbe la stagione ancor più magica. Il passaggio agli eventuali Quarti di finale – mai giocati dal club – varrebbe altri 10,6 milioni, senza considerare i premi partita che arriverebbero dall’Uefa in caso di vittorie contro i tedeschi. Un bottino che riscriverebbe le sorti economiche delle prossime stagioni. Senza spingersi poi più in là: Adl sogna un cammino lungo fino almeno alla semifinale ma bisognerà aspettare le eliminazioni delle big – due tra Liverpool, Real Madrid, Psg e Bayern andranno a casa – e magari affidarsi ancora una volta alla buona sorte dell’urna di Nyon. Sognando un altro turno e un’altra grande notte. In fondo, perché no?

Fonte: Il Mattino