Marchetti (Sky): “Certo i tifosi del Napoli non venderebbero a nessuna cifra”

Il giornalista Luca Marchetti è intervenuto a Radio Marte in Forza Napoli Sempre condotto da Gianluca Gifuni:

Factory della Comunicazione

«Credo che De Laurentiis dica la verità: il Napoli non ha bisogno di vendere. È chiaro che se ci fosse un’offerta altissima per Osimhen e Kvara da indurre il Napoli ad accettare non per esigenza di bilancio ma per guadagno, allora avresti la possibilità di innestare altri giocatori, magari altrettanto forti. Osimhen vale tanto ma non saprei quantificare il valore esatto perché i parametri da mettere sul tavolino sono tanti ed il prezzo alla fine lo fa il mercato. Secondo me anche la presa di posizione da parte del presidente del club azzurro serve a tenere alta l’asticella del prezzo. Certo quando arrivano certe cifre, oltre 100mln, bisogna vendere; anche perché sono pochissimi – 4 o 5 al mondo – i giocatori che superano questa cifra. Poi, magari, vendi e ti penti. Certo i tifosi non venderebbero a nessuna cifra. Il Napoli è una società sana che ha saputo coniugare il passo con la gamba. E questo non bisogna sottovalutarlo dal momento che le condizioni economiche sono prepotentemente entrate nella vita dei club. Anche per irregolarità o presunte tali. Una società, pulita e vincente, come il Napoli è in condizione di forza sul mercato. La serie A è ormai un campionato trampolino per arrivare a dei club molto più ricchi e strutturati di quelli che oggi ci sono in Italia».