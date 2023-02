Luca Cerchione: “Kvara? In estate il Napoli gli andrà incontro. Parole fuori luogo di Abodi su Santoriello”

Ieri sera a Sportitalia, durante la trasmissione “Tutti al VAR”, condotto da Jolanda de Rienzo, è intervenuto il giornalista di One Station Radio Luca Cerchione.

De Laurentiis ha annunciato che Osimhen non è in vendita: è solo strategia? “Partiamo dal presupposto che qualunque dichiarazione di qualsivoglia dirigente relativa al calciomercato, va presa con le pinze. Nessuno gioca a carte scoperte. In casa Napoli, da diciotto anni a questa parte, le porte sono sempre aperte, sia in entrata che in uscita. Ovviamente, al giusto prezzo. Qualora dovesse arrivare la famosa offerta del Manchester United e dovesse soddisfare le richieste della società, non ci sarebbero remore a venderlo, né lui ci penserebbe su due volte. Ovvio che ora stia bene qui, in campo e fuori. Giocando e segnando diverte e si diverte, grazie anche all’aiuto dei suoi compagni di squadra, uno su tutti Kvara. Sta benissimo anche in città, l’ambiente è congeniale per lui e vi posso garantire che non c’è un solo giorno in cui non si fermi con i tifosi all’esterno del Konami Training Center. Si sente un vero napoletano. Rinnovo? Sì, l’idea di Giuntoli è quella di prolungare il contratto del nigeriano, se ne parlerà la prossima estate. Non credo verrà inserita una clausola rescissoria, perché è un’arma a doppio taglio ed il Napoli ha già vissuto situazioni spiacevoli come quella che capitò con Higuain alla Juve. Victor è in scadenza a giugno 2025 e di certo il club non vorrà arrivare troppo in prossimità di quella data, per non vivere un ‘Milik-bis’. La prossima estate sarà esteso e riportato a cinque anni anche il contratto di Kvaratskhelia: attualmente il ragazzo percepisce circa un milione di euro, cifra minima per consentire al Napoli di sfruttare gli sgravi fiscali del Decreto Crescita. Il suo contratto verrà portato su una base di 2-2,5 milioni di euro netti a stagione, con eventuali bonus da concordare”.