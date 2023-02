La saracinesca Meret: “Su Piatek e Giroud le parate più importanti”

Con 15 gol subiti in 21 partite il Napoli è la miglior difesa della Serie A, merito anche di Alex Meret, il portiere azzurro che sta ripagando la fiducia di Spalletti e della società in estate: “È frutto del lavoro di tutta la squadra, a partire dagli attaccanti che vanno in pressione. Cerchiamo di tenere gli avversari il più lontano possibile dalla nostra porta, quando vinci certe cose vengono meglio e si riesce a essere più compatti e subire meno gol. Dobbiamo continuare così. La parata più bella? Penso che quella su Piatek a Salerno e su Giroud a Milano siano state le più difficili e anche importanti per portare a casa la vittoria“. Anche in Europa il Napoli viene visto come una squadra che può dire la sua: “Andremo ad affrontare squadre molto difficili, a cominciare dall’Eintracht, una squadra tosta. Il percorso fatto ha stupito un po’ tutti, c’è grande entusiasmo per proseguire nel cammino in Champions: proveremo ad andare il più avanti possibile“. Prima c’è la Cremonese in campionato e Meret avverte che non bisognerà commettere gli errori della sfida di Coppa: “C’è tantissimo entusiasmo, è un momento molto positivo per noi. Abbiamo guadagnato un ottimo vantaggio sulle inseguitrici, ma prepariamo partita per partita, pensando solo alla prossima gara e non a lungo termine: ora siamo concentrati sulla Cremonese, anche perché vogliamo prenderci una rivincita. In Coppa Italia è stata una gara strana: eravamo in controllo, con due episodi si è andati ai supplementari, poi i rigori sono una lotteria“. Infine, Meret ha elogiato Spalletti: “Il mister è molto bravo a tenerci sempre sull’attenti e a dare il massimo, a partire dagli allenamenti: ci sta dando tanto dal punto di vista psicologico e non ci fa mai abbassare la guardia. Siamo consapevoli di avere un vantaggio importante, ma ci sono tanti punti a disposizione“.

