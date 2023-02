Il Maradona non sarà il massimo, ma è uno degli stadi più sicuri d’Europa

Il Napoli ha conquistato tutti, anche i più scettici dei tifosi azzurri, ed anche per questo che ogni partita interna è sold out. Il Maradona tra l’altro, pur non essendo uno degli stadi migliori, è comunque uno dei più sicuri d’Europa, come scrive oggi Il Mattino. “Il Maradona non è certo uno stadio gioiello (negli ultimi tempi, in ogni caso, è notevolmente migliorato grazie ai lavori fatti in occasione delle Universiadi del 2019) ma resta senza dubbio uno dei migliori in Europa per sicurezza, controlli e prevenzione degli incidenti. Tant’è che la presenza di donne e bambini nel pubblico sfiora il 30 per cento. Un sistema sofisticato di controlli con le telecamere, gestito dalla questura nel cosiddetto “dirigibile”, garantisce la vigilanza in ogni zona dello stadio, e dei suoi dintorni, praticamente in tempo reale. Ma non solo: il sistema di registrazione consente – le telecamere sono tutte ad altissima definizione – di risalire anche a tutti coloro che violano i regolamenti d’uso dello stadio. Il Napoli e la questura di via Medina lavorano a stretto contatto, praticamente ogni giorno: gli uomini del commissariato San Paolo (si chiama ancora così) con i dirigenti del club azzurro Alessandro Formisano e Angelo Iannone. E i risultati sul fronte della sicurezza sono esaltanti. E rendono un Maradona uno stadio formato-famiglia”.

Factory della Comunicazione