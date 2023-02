Ruotolo: “Il Napoli è una grande squadra e una grande società, vi dico chi potrà essere il sostituto di Osimhen”

Sandro Ruotolo ha parlato di Victor Osimhen a Radio Napoli Centrale:

“Il calcio italiano è dentro una situazione europea di grande trasformazione.

Ci troveremo di fronte a grandi cambiamenti dove cifre e numeri non potranno più essere quelli di acquisti, vendite dei calciatori. In Italia, rispetto agli altri Paesi, c’è un libello diverso. E il momento per le società di investire sui vivai: il Napoli è una grande squadra, una grande società in attivo – De Laurentiis straordinario – ma abbiamo bisogno di crescere le risorse italiane. Abbiamo il centravanti della Nazionale che gioca nel Napoli per sostituire Osimhen.

Da questo punto di vista, il Napoli deve sfruttare un investimento. Santoriello? È un PM, hai voglia a gridare al complotto, ma saranno i giudici a valutare le carte portate alla Procura. Lui fa parte di un pool, non è l’unico, ma non ha commesso reati, sgombriamo il campo da ogni dubbio. Anche il PM ha diritto a sognare, ad essere tifoso, ma quando io lavoravo per il servizio pubblico, ho preferito non rifare più la tessera per rispettare il servizio pubblico.

Dobbiamo considerare la Magistratura come un servizio al nostro Paese. Cori razzisti? C’è una componente del tifo napoletano che non se ne importa, che ironizza i cori, per me non può essere così. lo ho due punti di riferimento positivi: Lotito e De Laurentiis che con gli ultras non vogliono avere a che fare. Una cosa sono i club, ma sugli ultras non transigo: chi commette un atto di violenza non è tifoso, ma delinquente; chi fa del razzismo è delinquente, non è un’opinione quella.

Napoli? Basta poco e siamo felici, perciò mi arrabbio ancor di più quando ci sono atti di violenza”.