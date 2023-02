Padovan: “Innamorato di Spalletti, il Napoli se la gioca anche in Europa”

A Radio Crc nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete” di Raffaele Auriemma è intervenuto Giancarlo Padovan, giornalista

Factory della Comunicazione

“De Laurentiis fa bene a rivendicare il suo lavoro, ma questa valutazione era difficile da accettare a giugno. Le parole di De Laurentiis sono giuste perchè sono arrivati i risultati e credo che si possa andare anche oltre in Champions. Certo, ci vuole fortuna e situazioni favorevoli, ma il Napoli se la gioca con tutte in Europa e sotto certi aspetti è anche meglio delle altre. Mi sembra un Napoli maturo per ciò che concerne società, squadra e ambiente per cui si può sognare in grande. De Laurentiis ha una visione diversa dagli altri presidenti, lavorare con lui non è facile, avere rapporti con lui non è facile ed infatti i rapporti con la tifoseria in passato non sono stati idilliaci, ma è giusto dire che la strada intrapresa da lui è quella giusta. Mancava un titolo e quest’anno arriverà, ma questo Napoli è Europeo nel gioco e nel modello.

Sono innamorato di Spalletti e se mi chiedete qual è il segreto del Napoli dico Spalletti ma, i gol di Osimhen, la quantità, la qualità e la maturità del giocatore sono qualcosa di straordinario. Osimhen, Kvaratskhelia e Kim sono i punti di forza di questo Napoli, senza dimenticare Lobotka che sta disputando una stagione strepitosa.

Si dice che i veterani non sentono la tensione che invece sentono i giovani, ma nel Napoli non è accaduto. Simeone ad esempio non la sente, è uno che quando entra fa bene quasi come Osimhen per cui questa rosa oltre ad essere profonda, non sente tensione.