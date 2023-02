Gazzetta – Questo Napoli piace in Italia e in Europa, e allora giù la maschera

Il Napoli primo in classifica a più tredici punti dall’Inter al secondo posto, ormai non ha più tabù in merito ai traguardi che può raggiungere. E’ una realtà che piace a tutti, sia in Italia che in Europa, dove a breve ricomincerà a correre per la Champions League. La Gazzetta dello Sport scrive: “Nessuno più si nasconde a Napoli. Questa squadra ha le carte in regola in Italia e in Europa per essere tra le migliori, per toccare quel cielo azzurro come le maglie indossate. E allora giù la maschera, a parte quella di Osimhen – icona di questa stagione favolosa – domenica scorsa, dopo la diciottesima vittoria in campionato, Luciano Spalletti ha detto: «Noi non lasciamo niente, anzi raddoppiamo ora che comincia la Champions». E in effetti la mentalità sempre più spietata, di una squadra capace di controllare e vincere anche le partite più ostiche, ha fatto salire l’autostima di un gruppo affamato. Lo stesso presidente Aurelio De Laurentiis, leggi il servizio a fianco, ha lasciato anche le ritrosie scaramantiche parlando di scudetto come splendida conseguenza di un decennio ai vertici in Italia. Ma è soprattutto la Champions che oggi sta stuzzicando, e parecchio, tutto l’ambiente Napoli. E in effetti, come vedremo, il paragone con le grandi d’Europa non è illusione ma poggia su statistiche precise e rilevanti”.

