Sold out: in pochi minuti bruciati tutti i tagliandi della trasferta in Germania

Neanche il tempo di cominciare la vendita online dei biglietti e via: sold-out. La prevendita della partita di Champions con l’Eintracht, in programma martedì 21 febbraio a Francoforte e valida per l’andata degli ottavi, è partita ieri mattina con il diritto di prelazione riservato agli abbonati per quarantotto ore, ma venti minuti dopo i 2.600 tagliandi del settore del Deutsche Bank Park riservato agli ospiti erano già esauriti. Migliaia e migliaia, i tifosi rimasti a bocca asciutta: «Alle 10, quando è iniziato tutto, la fila virtuale era di settemila, ottomila persone», spiega il responsabile marketing di Ticketone, Amedeo Bardelli, ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. Un caos in rete, insomma. «Tutto normale, però: non ci sono stati problemi. Il fatto è che i biglietti a disposizione erano in numero nettamente inferiore rispetto agli abbonati del Napoli». Ai delusi non resta che provare l’assalto ai tagliandi della sfida di ritorno, in agenda al Maradona il 15 marzo. «Per il momento non c’è una data relativa alle vendite della seconda partita». Ieri, nel frattempo, la squadra è tornata al lavoro al centro sportivo di Castel Volturno, dopo il lunedì di riposo concesso da Spalletti dopo la vittoria contro lo Spezia: menù doppio, e dunque allenamento più leggero per quelli che domenica hanno giocato e più sostenuto per gli altri. Ostigard ha saltato la seduta per una sindrome influenzale.

