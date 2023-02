Responsabile Ticketone: “Trasferta Francoforte? Il 5% della tifoseria ospite non sarà mai pari al numero di abbonati del Napoli”

, nel corso della trasmissione, è intervenuto, responsabile: “I biglietti per la trasferta di Francoforte ? Sono un pochino arrabbiato perché secondo me prima di tirare conclusioni bisognerebbe constatare che non esiste un fatto sostanziale. Se c’è un settore ospiti che ospita, secondo le regole dellail 5% della tifoseria ospite, non potrà mai essere che il numero dei biglietti a disposizione sia pari al numero degli abbonati delche hanno ricevuto il codice che dà diritto all’acquisto. Quando i tifosi hanno compilato la modulistica richiesta dalla, e lo si fa perché la polizia deve avere a disposizione tutti i riferimenti relativi alle persone che vanno in trasferta e quali mezzi usano, la società invia un codice via mail e lo fa per tutti i richiedenti, che sono esclusivamente gli abbonati. A quel punto il sito delè andato in tilt perché è un sito istituzionale. Quindi accade che quando ci sono troppe richieste il sito possa bloccarsi e i server devono essere poi riavviati. Le persone che sono riuscite a prendere il codice devono andare sul link die fare la classica trafila per acquistare il voucher e riceve il biglietto tramite mail. Se un tifoso conosce il numero della tessera altrui e lo utilizza all’oscuro della persona penso che sia passibile di denuncia. Poi, il tifoso che ha la tessera può dare il proprio codice ad un’altra persona per permettergli di acquistare il tagliando anche perché si può decidere di non andare ae cedere ad un mio amico il codice, questo è concesso. Se c’è qualcuno che vende il voucher, c’è una persona che lo acquista a prezzo nettamente superiore ed è quella persona ad essere sciocca. Il discorso è molto semplice, vanno seguite le regole, poi chi le infrange deve essere punito. Sappiamo che ci sono alcune persone che cercano di aggirare le regole, ma non bisogna dargli seguito. Le agenzie di viaggio non hanno alcuna priorità. Noi comenon facciamo accordi con nessuno, in generale. Di solito gli organizzatori fanno accordi con le agenzie, ma nel calcio non accade. Non so come le agenzie reperiscano i biglietti, noi evitiamo queste cose e per correttezza non facciamo accordi con le agenzie di viaggio. Non escludo che possano avere accordi con altre società, ma non con, questo lo escluso al 1000×1000“.