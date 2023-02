Pres. Club Napoli Parlamentari: “Trasferta Francoforte? Bisogna migliorare le piattaforme”

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto l’Onorevole Gaetano Quagliariello, Presidente Club Napoli Parlamentari: “Disservizi per il settore ospiti di Francoforte? Bisogna dire le cose come stanno, una parte dei problemi sono benvenuti: mi permetta questa provocazione, perché c’è un aumento della richiesta tale che diventa difficile soddisfare la domanda di biglietti. E grazie al cielo, perché significa che la squadra va bene. Detto questo, bisogna migliorare le piattaforme che erogano questi servizi. Serve collaborare tra tutti, perché ne va dell’intera reputazione dell’ambiente. Noi abbiamo fatto presente alle autorità competenti che, non mettendo in discussione la sanzione alle trasferte in campionato per i tifosi che risiedono in Campania, c’è un problema concreto. I tifosi del Napoli non stanno solo in Campania, quindi questi possono andare tranquillamente in trasferta: bisogna far sì che a loro venga riconosciuto comunque uno spazio nello stadio, onde evitare incidenti o episodi infamanti come a La Spezia, tra cori e altro. Sanzioni per La Spezia? Abbiamo fatto una dichiarazione congiunta con De Giovanni e Ruotolo, ma se ci si limita ad una multa da 10mila euro è meglio evitarla… Non si fa passare il concetto che l’incitamento all’odio sia una lesione grave, mentre bisogna sanzionare queste cose in maniera seria. Vanno riviste punizioni e sanzioni. Le parole del PM Santoriello? Preferirei non commentare. Che quelle fossero affermazioni goliardiche, è una cosa così evidente che solo chi non vuole sentire o vedere non se ne rende conto. Per il resto non mi pronuncio. Scudetto? In questi mesi continuo a dedicarmi al curling… In alto sempre la scaramanzia“.

Factory della Comunicazione