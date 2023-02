A. Ottaiano: “Sul primato del Napoli c’è una sciocchezza che va smentita”

Antonio Ottaiano, procuratore sportivo, è intervenuto a Radio Marte in Marte Sport Live della sera (20-21) condotta da Dario Sarnataro: «Le polemiche sull’origine di alcuni giudici del caso Juve? Fermo restando che chi giudica è il magistrato e non il pm, ma sono le solite cose all’italiana. L’unica verità è che c’è un giudizio in corso su cose molto serie anche perchè riguardano una società quotata in borsa. E l’altra verità è che rosicano troppo quando il Napoli vince, non c’è nulla da imputare al Napoli rispetto a quanto sta accadendo in casa Juve, non ha proprio senso contrapporre il Napoli alla Juve su questi temi, il Napoli non c’entra proprio nulla. Sento alcuni dire che il Napoli è primo perchè la Juve ha subito una penalizzazione: una sciocchezza, visto che il Napoli ha almeno 15 punti reali di vantaggio sui bianconeri. Il segreto del successo del Napoli? Oltre alle varie qualità dei giocatori, del mercato e del lavoro di Spalletti, per me è quello che io definisco lo “spogliatoio orizzontale”, in cui tutti si sentono allo stesso livello. Quello che ho colto è che nessun calciatore si sente un gradino superiore ad un compagno, sono tutti per uno e uno per tutti, a differenza del passato c’era chi si sentiva superiore agli altri o magari qualcuno considerava gli altri superiore a se stessi. C’è una coesione pazzesca, vedo il Napoli come una belva pronta ad azzannare la preda appena possibile, ha mostrato una forza mentale che mi lascia tranquillo per il resto della stagione».

