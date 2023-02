Napoli-Osimhen, respinta l’offerta dello United. In caso di addio AdL ha già in mente il sostituto

Due anni fa fu il Newcastle e questa sessione di mercato il Manchester United. In entrambi i casi il Napoli non si è neanche seduto a trattare. Si tratta di Victor Osimhen che fino a Giugno resterà in maglia azzurra per regalare un sogno che si attende da 33 anni. In estate il rischio di una sua cessione è elevato, ma ci vorranno 150 milioni per accontentare la società partenopea. Come riporta il Mattino, AdL ha già in mente il nome del probabile sostituto ed era già nel mirino della sessione estiva scorsa. Si tratta di Armando Broja del Chelsea, in questo momento fermo per la rottura dei legamenti, ma oggi è uno degli obiettivi per l’attacco. La certezza però sarà Giovanni Simeone che verrà riscattato in estate dal Napoli, nonostante le sue presenze in campo che ad oggi sono con il contagocce.

