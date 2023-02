Monfrecola ( osservatore ): “Zaniolo al Napoli non mi convince. Sul futuro di Osimhen, Lozano e Zielinski…”

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Alessandro Monfrecola, osservatore, e ha parlato del futuro di tanti giocatori, tra cui Zaniolo e Lozano.

Factory della Comunicazione

Di seguito le sue dichiarazioni:

“Zaniolo tecnicamente vale 30 milioni di euro, ma non so quanto abbia senso inserirlo in un orologio perfetto come il Napoli. C’è un gruppo composto da uomini e ragazzi per bene, che stanno in panchina senza fare problemi e consapevoli del proprio ruolo. Tutti si mettono a disposizione di Spalletti. Per questo non consiglierei Zaniolo ad una squadra come il Napoli. Lozano dirà addio? Sono convinto che questi saranno i suoi ultimi mesi al Napoli. Guadagna 4 milioni e mezzo, la società vuole abbassare il monte ingaggi. E poi in scadenza nel 2024, ancora deve rinnovare.

La cessione potrebbe essere un buon affare per tutte le parti, visto che al momento 25-30 milioni di euro il Chucky li vale tutti. Osimhen? So che club di Premier League si sono già attivati per comprarlo. E se da lì si impegnano seriamente, a determinate cifre non si può trattenere nessuno… Quindi non sarei così ottimista, può andare via anche lui. Zielinski? Qui invece sono ottimista. Ogni anno ci arrivano voci che andrà via, ma credo che rinnoverà e resterà. Zielinski non credo avrà grandi offerte, quindi il Napoli punterà a trattenerlo”.