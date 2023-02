L’ex Gaetano Fontana: “Alla fine il Presidente ha avuto ragione e merito”

News.Superscommesse ha intervistato Gaetano Fontana. Da calciatore ha vestito diverse maglie, fra le quali quelle di Napoli, Fiorentina e Catanzaro. Oggi è allenatore della Turris, club campano che milita in Serie C. Fontana ha ricordato i suoi anni passati in maglia azzurra, i primi della gestione De Laurentiis, per poi analizzare questa particolare stagione di Serie A e il momento della Turris.

Factory della Comunicazione

Gaetano, in Serie A il campionato sembra avere un solo padrone. Tra società, allenatore e calciatori, di chi è il principale merito di questa cavalcata trionfale del Napoli?

Io sono un fautore del seguente concetto: quando si vince il merito è di tutti. Dal momento che non stiamo parlando di Milan, Inter, Juventus, che hanno un po’ segnato la storia del campionato, quando si tratta del Napoli c’è da fare una distinzione. Credo che la società abbia un merito enorme, perché negli anni ha saputo investire, soprattutto nel decennio dello strapotere della Juve. È andata avanti anche quando i tifosi andavano contro il Presidente perché secondo loro non investiva in maniera adeguata per vincere il campionato. Alla lunga De Laurentiis aveva ragione, come sempre è capitato, perché è riuscito a portare il Napoli a uno standard incredibile sia a livello nazionale sia a livello europeo.

La perseveranza è quello che servirà alla Turris per uscire dalla zona play-out?

Si, assolutamente. Serve continuare a lavorare così come stanno facendo i ragazzi, anche in questo momento nel quale i risultati non danno merito a quanto di buono stiamo facendo. A mio avviso solo così possono arrivare i risultati, non ci sono altre strade. Gli ingredienti giusti per arrivare alla salvezza sono composti dal lavoro unito alla loro qualità.

Chi è favorita per la promozione in B?

Senza dubbio il Catanzaro: ha una rosa importante, profonda e di grande qualità. Vantano calciatori come Ghion, Iemmello e Brignola che sono un lusso per la categoria. Le loro secondo linee giocherebbero titolari in qualsiasi altra squadra e questo la dice lunga sulla forza della rosa. Stanno facendo un grande campionato e i numeri parlano chiaro.

INTERVISTA COMPLETA E FONTE: https://news.superscommesse.it/calcio/2023/02/fontana-a-sn-adl-in-passato-contestato-ha-avuto-ragione-la-turris-puo-raggiungere-la-salvezza-515916/