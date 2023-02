Bonolis: “Lautaro ed Osimhen i migliori attaccanti in seno al campionato italiano”

Paolo Bonolis, conduttore tv e grande tifoso dell’Inter, ha parlato ai microfoni di Radio Fuori Campo durante la trasmissione Fuori Gioco. “Scudetto? In campionato concorriamo per un posto in Champions League; lo stesso discorso vale per la Roma, la Lazio ed il Milan. Onestamente, il Napoli dovrebbe perdere troppe partite e le altre dovrebbero vincerle tutte senza perdere mai. Insomma, diventa complicato. Aritmeticamente è ancora possibile, ma altamente improbabile. Do un 2% di possibilità ai nerazzurri di vincere questo Scudetto, o qualcosa del genere”.

Factory della Comunicazione

Vi consolate con Lautaro: un signor capitano. La fascia è in buone mani.

“Ottimo giocatore, straordinario interprete, un guerriero: si spende, si dà da fare, realizza, incita i compagni… Si vede che ha voglia e piacere di fare quello che fa, di essere capitano e di vestire la maglia nerazzurra”.

E’ il migliore in Serie A, oggi, con Osimhen?

“Dipende dai ruoli. Senza dubbio, offensivamente parlando, Osimhen interpreta il ruolo in una maniera differente. E’ molto bravo, altrettanto lo è Lautaro. Però c’è ruolo e ruolo, nel calcio. Loro sono attaccanti, ma non sono gli unici molto forti che possiamo vantare in Serie A. Ora come ora, possono essere considerati i migliori in seno al campionato italiano, ma ce ne sono tanti. Il calcio è un gioco di squadra, non di singoli. Se prendi anche il più forte al mondo ma lo metti in una squadra strampalata, non combina niente”.