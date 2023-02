Accademia Spal femminile, un club e un progetto per stupire

“La Coppa Italia come primo titolo della storia estense vinta meritando, un progetto che può solo continuare a stupire.

Factory della Comunicazione

L’estate aveva visto strutturarsi l’A.SPAL: come management la riconferma di Rotondi (dal 2017 caposaldo estense) e gli arrivi di Ieradi (ex responsabile Roma) e Martini (ex manager di Atletico Madrid e Fiorentina) erano stati fondamentali, come rosa gli innesti di calciatrici di nazionali estere, come Grecu e Kalaja, di esperte della categoria, come Fratini, Italiano, Tinelli e Zanini, e top player di Serie B, Loberti e Ligi, erano stati veri e propri colpi di mercato.

Ma il planning biancazzurro sembra non volersi fermare qui e la formazione rosa del presidente Joe Tacopina sta attivando la propria direzione sportiva in vista della stagione 2023/2024, per far si di allestire una prossima compagine estense che vorrà stupire e stupirsi.

Numerose le voci che stanno circolando, molto il brio mosso da questo club entrato subito forte nel calcio femminile. Una A. SPAL pronta così a fare sorridere il nostro movimento e l’Italia calcistica tutta.”

Fonte: foto Pedriali