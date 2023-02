Lascia o raddoppia? Il Napoli raddoppia, parola di Spalletti

Spalletti ha avuto dal Napoli le risposte che si attendeva. Maturità, sacrificio, pazienza. Tutto questo rende il tecnico azzurro fiducioso anche in vista della ripresa della Champions.

«Lo Spezia si è difeso con ordine e ha deciso di darci campo, togliendoci spazi sulla trequarti. La squadra è stata matura, è arrivata con l’occhio a mezz’asta giusta: non essere riusciti nel primo tempo a trovare la soluzione pur avendo fatto la partita, è l’unica cosa che posso recriminare ai miei giocatori: il possesso andava fatto con più agilità, anticipando le situazioni difensive dello Spezia. Nella ripresa li abbiamo costretti a far fatica per ricomporre l’ordine e lì hanno sbagliato qualcosa e noi abbiamo preso vantaggio».

Un’altra prova di maturità del Napoli? «La squadra ha evidenziato maturità in una partita su un campo così su questo terreno con questo pubblico e in questo orario. Siamo stati pronti. Ci sono state difficoltà, lo Spezia era ordinatissimo e ci ha tolto spazio sulla profondità. Nel primo tempo non abbiamo creato occasioni, anche se qualche impulso è stato dato. L’episodio del secondo tempo ci ha spianato la strada ma la squadra ha continuato a fare quello che volevo per portarsi a casa il risultato».

L'assist di Kvaratskhelia a Osimhen, un altro bel segnale? «E state sicuri che Osimhen questo gol lo farà rifare a Kvara. Le cose vanno così. Se invece tiri e sbagli, a ruoli invertiti non ti verrà mai più data palla. È una questione di disponibilità, di amicizia e valore. Volere il risultato di squadra prima dell'individuale. Noi abbiamo bisogno del loro estro e della loro qualità, sono quelli che possono fare la differenza e ti danno sempre l'impulso a trovare la soluzione. Non era facile trovare il nostro solito ritmo e bisognava giocare su Osimhen e la sua forza fisica».

Kvaratskhelia è il rigorista? «Sì, ma ce ne sono altri. Ho visto che anche stavolta parlavano, ma siccome è un ragazzo disponibile non volevo che lo fosse come al solito».

Che pensa dello stacco di Osimhen sul gol del 2-0: è tra i cinque migliori attaccanti al mondo? «Non so più cosa dire su Osimhen. Ha segnato saltando da fermo con lo squat-jump. Con me ha segnato più gol di testa, ma con quello di dopo ne segnerà ancora di più. Mica gli ho messo io le molle sotto ai piedi, è una cosa sua».

Come si riesce in momenti così esaltanti a tenere i piedi per terra? «All’inizio nessuno era convinto che avremmo fatto un filotto così. E ora nessuno pensa che altre squadre possano rifare filotti simili. Abbiamo il dovere di ripeterci, andare avanti».

Hamsik si è tagliato la cresta, l’aveva promesso in caso di vittoria di scudetto del Napoli. «Mi fa piacere per lui che si sia tolto quella cresta ormai insopportabile… ma non ha niente a vedere con lo scudetto».

Cosa ha fatto la differenza contro lo Spezia? «La differenza in questo tipo di partite la fa la testa dei giocatori. Quando si giocano le gare a quest’ora la mattina stessa non c’è tempo di prepararle, bisogna farlo la sera prima nella testa dei giocatori».

Lobotka ancora una volta tra i grandi protagonisti. «Lobotka è un calciatore forte e che prende in mano la squadra».

E a febbraio riparte la Champions «Ci sono dei momenti nella vita in cui si raggiungono dei risultati. A quel punto o ci si accontenta o si prova a raddoppiare, noi abbiamo deciso di raddoppiare e ci vogliamo giocare tutte le partite per l’amore dei nostri tifosi».

Avete lavorato con pazienza alla ricerca del gol senza soffrire mai: un altro segnale di grande maturità? «Quando ti chiami Napoli e vesti questa maglia ci sono scontri diretti e partite da vincere assolutamente come questa e non devi essere sorpreso dell’organizzazione degli avversari. Sappiamo trovare soluzioni nonostante lo Spezia sia stato bravo e ci abbia creato problemi, giocando una buonissima partita. Non ci possono essere rimorsi per noi visto chi siamo e che siamo la prima della classe. Modificare il nostro atteggiamento penso sia stata la qualità migliore».

