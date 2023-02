Giuliani: “Mario Rui è il miglior terzino sinistro d’Europa. Raspadori e Simeone? Ecco perchè giocano poco…”

Fulvio Giuliani, giornalista, è intervenuto a Radio Crc nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete” di Raffaele Auriemma, e ha parlato del Napoli e di Mario Rui.

Ecco le sue dichiarazioni:

“Per poter scrivere la storia, è necessario restare legati al presente e quindi guardare partita per partita. Mario Rui è un inamovibile del Napoli e non penso sia per mancanza di un’alternativa valida, ma perchè in questo momento è il miglio laterale sinistro d’Europa e non sto esagerando. Spalletti è molto bravo a gestire il gruppo e basti pensare che Raspadori e Simeone sono eccellenti giocatori, ma giocano poco perchè chi va in campo è troppo forte e in questo momento non c’è l’esigenza di fare turnover giocando una volta a settimana.

La corsa Champions è bellissima però è un pò una corsa al ribasso e con l’esclusione dell’Inter che sembra avere qualcosina in più, voglio dire che se il Napoli resta questo, permetterà di accelerare i tempi per quella cosa che non vogliamo dire e di gestire nel miglior modo anche la Champions.

La situazione Juve è pessima. Ci sono opinionisti che rifiutano di parlare della questione plusvalenza Juve per paura delle minacce. Quando si arriva a mettere sullo stesso piano il pallone con la guerra, vuol dire che qualcosa non va. C’è gente che ha perso il lume della ragione. Detto questo, la questione plusvalenze va avanti da anni, che si siano svegliati tutti adesso mi fa strano. In Premier League sono stati spesi 922milioni di euro, ma come si può pensare di spendere questa cifra seguendo le regole del Air play finanziario?”