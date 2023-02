Gazzetta – Osi e Kvara sono personaggi da fantasy game

Coppia Champions: Osi e Kvara sono un duo da racconti di Osvaldo Soriano. Sono, più semplicemente, una coppia da Champions. Eh sì, perché adesso la domanda è: ma al momento c’è qualcuno che ne possiede una così in Europa? Sulla carta, certo che sì. Per dirne qualcuno, basta pensare a Haaland-Foden, Mbappé-Neymar o Mbappé-Messi, Benzema-Vinicius… Ma come stato di grazia, e presi appunto non come singoli ma come coppia, se non sono in vetta stanno senza dubbio sul podio. Lo dicono i numeri. Per quel che conta, partiamo dalla serie A: Victor e Khvicha sono i due giocatori che hanno partecipato a più gol in questo campionato: Osimhen 19 (16 gol e 3 assist) e Kvara 17 (8 gol e 9 assist). Allarghiamo queste cifre all’Europa. Nei top cinque campionati europei, Kvara è tra i 5 assi in doppia cifra tra gol e assist (10 e 12) considerando tutte le competizioni. Gli fanno compagnia dei tipini come Messi, Neymar, Kolo Muani e Gnabry. Ma c’è un piccolo particolare: lui, coi suoi 21 anni, è il più giovane di tutti. Restando ai tornei che contano, solo il mostro Haaland e Kane hanno segnato più reti di Osimhen e solo Harry Kane ha firmato più gol di testa di lui (7 a 5). Insomma, i due azzurri si inseriscono già bene come singoli in mezzo ai fenomeni mondiali. Ma come coppia se la giocano proprio alla pari. Chi l’avrebbe mai detto, a inizio stagione? Victor era già cresciuto molto, ma in questa stagione è letteralmente sbocciato. Kvaratskhelia al Rubin aveva dato qualche segnale, discontinuo, di talento ma poi era tornato alla Dinamo Batumi prima della miracolosa pesca di Giuntoli. E ora è tra i giocatori più ammirati del continente. Fonte: Gazzetta

