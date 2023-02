G. Galderisi, ex allenatore: “La forza di questo Napoli, sta nella forza di chi subentra”

A Radio Punto Nuovo, è intervenuto Giuseppe Galderisi, ex allenatore della Cremonese (tra le altre): “Sono convinto che il Napoli non guardi neanche più la classifica… Gioca tutte le partite con cattiveria, con una mentalità radicata e senza mai crogiolarsi nel proprio vantaggio. Il Napoli ha la certezza che quest’anno può sempre mettere le partite come vuole, questo fa parte delle grandi stagione. Spalletti ha costruito una squadra allegra e spensierata, ma soprattutto solida: e questo porta il Napoli a potersela giocare con chiunque. Con questo vantaggio in campionato, in Champions puoi dire la tua come mai avevi fatto prima. Spalletti è bravissimo nel gestire le forze che ha, nel tenere tutti sulla corda. La forza del Napoli sta nella testa di chi subentra: Simeone è l’esempio di tutto ciò. Lo Scudetto che vincemmo noi col Verona resterà sempre unico, non avevamo mai pensato di poter competere con le big… Il Napoli è una storia diversa: è una squadra forte, costruita benissimo dal tecnico e dal direttore. Sono riusciti a rimpiazzare i pezzi da novanta con giovani ancora più forti. Il Napoli non era partito per giocare lo Scudetto, ma partiva per arrivare almeno tra le prime quattro. Noi al Verona non avremmo mai creduto di fare qualcosa di così importante. Napoli-Cremonese? Spalletti fa bene a tenere tutti sul pezzo, non va dato nulla per scontato. Il gruppo lo segue in questo, lo si vede chiaramente. Non c’è partita al mondo semplice, la fai diventare tale solo col giusto atteggiamento. E il Napoli non deve avere paura di nessuno, ma deve sempre essere molto cattivo nel chiudere le gare che arriveranno d’ora in poi”.

Fonte: Radio Punto Nuovo