F. Lorieri (vice all.): “Contro il Napoli ho visto uno Spezia coraggioso”

Lo Spezia esce sconfitto tra le mura amiche del “Picco” per 0-3, ma per un tempo ha retto contro il Napoli primo in classifica. A fine gara in conferenza stampa le parole del vice allenatore della compagine ligure Fabrizio Lorieri. “Abbiamo fatto una prestazione di grande sacrificio, una partita ottima sotto tutti i punti di vista, soprattutto nel primo tempo. Abbiamo affrontato la capolista in maniera coraggiosa, sapendo di dover soffrire più di altre partite e questo è stato fatto da tutti. L’episodio ad inizio ripresa ha condizionato l’andamento, ma vogliamo comunque raccogliere gli aspetti positivi che ci ha lasciato questa partita. Sicuramente quando si subisce un gol ci può essere un errore da parte di qualcuno, quelle di oggi sono state situazioni particolari, a cominciare dal fallo di mano commesso da Reca, così come in occasione del secondo e terzo gol. Sono situazioni che possono capitare, ma come dicevo la squadra ha reagito bene agli episodi sfavorevoli, quindi dovremo cercare di prendere le cose positive di questa partita e portarcele dietro per il resto della stagione. È un momento così, in cui siamo condizionati un po’ dagli infortuni, ma tutto questo fa parte del gioco. Siamo una squadra che sa reagire bene agli imprevisti e quindi siamo consapevoli che è solo un momento e che ci troveremo presto ad affrontare il campionato al completo, con tutte le armi che abbiamo a nostra disposizione. Oggi non era una partita dove abbiamo creato occasioni pulitissime da gol, ma comunque la squadra ha avuto il merito di provare ad impensierire Meret, soprattutto nei primi minuti di gara ci sono state le condizioni per arrivare al gol. Ci abbiamo provato, senza però riuscire ad andare in gol”.

Fonte: acspezia.com